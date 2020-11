Flash Florest: 1 mld di alberi contro il riscaldamento globale grazie ai droni

Flash Forest è una startup canadese pronta ad agire contro il riscaldamento globale. Il piano è quello di riforestare vaste aree di boschi colpiti da incendi e deforestazioni, piantando un 1 miliardo di nuovi alberi entro i prossimi otto anni. Per riuscire in tale scopo, la startup utilizzerà dei droni, in grado di mappare e seminare i territori in modo molto rapido ed efficiente. I droni inizieranno a lavorare su un terreno a nord di Toronto, devastato da un incendio, nel quale semineranno 40mila alberi in un mese. Successivamente inizieranno a seminare in altre zone del mondo tra cui Colombia, Malesia, Hawaii, e Australia.

Flash Forest: dai 10mila ai 20mila semi al giorno

Come si apprende da GrennMe le specie saranno sempre scelte tra varietà autoctone attingendo da banche dei semi locali. Gli sciami di droni “spara-semi” sono cento volte più veloci degli uomini e attualmente sono in grado di piantare da 10mila a 20mila semi al giorno, contro i 1500 che riuscirebbe a seminare manualmente un uomo.Grazie alla continua ricerca e ai miglioramenti portati avanti da Flash Forest, presto i droni riusciranno a interrare ben 100mila semi al giorno.

Flash Forest: una semina veloce, efficiente e economica

Ma la semina, come si apprende da GreenMe, oltre a essere molto rapida è anche efficiente ed economica: i semi sono avvolti in una miscela di ingredienti che ne favoriscono sopravvivenza e germinazione anche in periodi di siccità. Inoltre, i semi non vengono semplicemente distribuiti sul suolo ma “sparati” in profondità nel terreno e possono essere piantati anche in zone inaccessibili per l’uomo.Le nuove piante sono poi costantemente monitorate, sempre attraverso i droni, per valutarne lo stato di crescita e sviluppo.