Emissioni CO2 della Germania sono al minimo storico. Obiettivi 2030 a portata

Le emissioni di gas serra del settore energetico in Germania nel 2023 sono scese di 51,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente rispetto all’anno precedente. Va detto che la riduzione è stata in parte dovuta a effetti congiunturali: il calo, del 20,1%, è in gran parte attribuibile al rallentamento economico.

E ancora. I dati dell'Agenzia Federale per l'Ambiente (UBA) mostrano che l'anno scorso, le emissioni di gas a effetto serra serra sono diminuite di 76 milioni di tonnellate, ovvero una tonnellata di C02 per persona, rispetto al 2022.

Il bilancio è stato fatto del ministro dell’Economia Robert Habeck secondo cui comunque anche se l’economia si riprendesse come previsto il trend delle emissioni complessive è sulla strada per arrivare al 64% dei livelli del 1990 nel 2030, mettendo la Germania sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi climatici.

La previsione è che le emissioni tedesche scendano a 438 milioni di tonnellate nel 2030, con quelle del settore energetico che caleranno a 108 milioni di tonnellate entro la fine del decennio.

Commentando i dati, il Presidente dell'UBA Dirk Messner ha spiegato: "Molti temevano una rinascita del carbone e di altri combustibili fossili con lo scoppio della guerra contro l'Ucraina. Questo non è accaduto, come ora sappiamo. Il grande successo dello sviluppo delle energie rinnovabili è in gran parte responsabile di questo. Si tratta di un passo importante che sarà utile per la protezione del clima negli anni a venire. Ma non stiamo facendo bene in tutti i settori come dovremmo. Un problema importante rimane in particolare nei trasporti. Dobbiamo urgentemente fare di più, ad esempio espandendo la mobilità elettrica e riducendo i privilegi delle auto aziendali e altri sussidi dannosi per il clima".