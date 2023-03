Antartide, record negativo per il ghiaccio marino. Livello più basso dal '70

Ghiaccio artico, il record negativo registra l'estensione minima annuale di 1,79 milioni di km qudrati, la più bassa documentata dai satelliti dal 1979 a oggi

L'estensione del ghiaccio marino antartico è scesa al livello più basso degli ultimi 45 anni per il secondo anno consecutivo. Il record negativo precedente era stato stabilito nel 2022 con 1,9 milioni di chilometri quadrati.

Il record è stato documentato da uno studio, pubblicato sulla rivista Ocean-Land-Atmosphere Research, condotto dagli scienziati dell'Ocean-Land-Atmosphere Research (OLAR) e della State University of New York. Il team, guidato da Jiping Liu, ha valutato le osservazioni satellitari relative alla regione polare per stabilire le dinamiche che guidano la fusione del ghiaccio.

Questo evento, commentano gli autori, solleva la questione se tale cambiamento rappresenti una semplice anomalia o un primo precursore di una transizione verso un declino a lungo termine. Il ghiaccio marino presente nell'Oceano Antartico, spiegano gli esperti, è associato a una variabilità significativa a livello stagionale e interannuale.

Il 21 febbraio 2023 il ghiaccio artico ha raggiunto il minimo storico dalla fine degli anni '70