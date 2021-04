Giornata della Terra, la svolta salva pianeta. Europa e Usa tornano alleate

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intenzionato a modificare drasticamente la politica portata avanti dal suo predecessore Trump per quanto riguarda il clima. E' stato proprio il capo di Stato Usa a convocare una conferenza virtuale in occasione della giornata mondiale della Terra. Un vertice di 48 ore - si legge sul Corriere della Sera - considerato non solo un appuntamento simbolico, ma in cui si prenderanno impegni ben precisi. Parteciperanno 40 capi di Stato e di governo tra cui il presidente cinese Xi Jinping (presenza non scontata) e il premier Mario Draghi. Interverrà anche papa Francesco. Biden aprirà il summit chiedendo ai leader di dichiarare i nuovi obiettivi per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi.

L’Unione europea - prosegue il Corriere - si presenta con il taglio delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, tappa fondamentale per raggiungere la neutralità cli- matica nel 2050. Bruxelles ha brucia sul tempo Washington, che solo oggi farà l’annuncio del nuovo obiettivo degli Stati Uniti. insieme alla Cina sono responsabili del 42% delle di emissioni globali contro il 9% dell’Ue. Gli Usa punteranno a ridurre almeno del 50% le emissioni entro il 2030 rispetto al 2005. Per raggiungere gli obiettivi verdi al 2030 che la Ue si è prefissata serviranno 350 miliardi di investimenti in più all’anno nel prossimo decennio.