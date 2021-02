Green influencer, donne in prima linea: cinque profili da seguire su Instagram

Green influencer: chi sono e che cosa raccontano

Influencer "pro ambiente", che con il loro stile di vita influenzano (positivamente) i comportamenti dei followers, indirizzandoli verso scelte di consumo, e non solo, più sostenibili. Nati dalla necessità di dare voce alla campagna di sensibilizzazione per salvare il pianeta, i green influencer si definiscono oggi “ambasciatori dell’ambiente". Sono giovani o con più esperienza, personaggi pubblici o comuni, che col tempo hanno saputo conquistare un'ampia fetta di pubblico, grazie all'uso di una comunicazione immediata ed efficace. Il lavoro di divulgazione, svolto tra i social network e i blog personali, tocca differenti tematiche: dal mondo del fashion alla cucina, dall'attenzione per la natura al benessere fisico. Tra i profili più apprezzati su Instagram, spiccano i nomi di cinque donne, che con tenacia e impegno hanno creato communities legate da un filo rosso: promuovere la sostenibilità.

Green influencer: cinque profili da seguire su Instagram

Tessa Gelisio

Ambientalista, conduttrice televisiva ed eco-blogger, Tessa Gelisio conta su Instagram più di 78mila followers. Promotrice del lifestyle sostenibile, attraverso il suo blog “Ecocentrica” crea contenuti per migliorare la qualità della vita rispettando l’ambiente. Dalla tavola al fashion, dalla casa alla natura, tra i consigli pratici non mancano anche quelli legati alla produzione di cosmetici naturali fai da te. Con il suo profilo cerca di trasmettere l’importanza di condurre una vita a basso impatto ambientale, poiché “il comportamento di ognuno incide sul pianeta”.

Camilla Mendini

Menzionata speciale dalla classifica Top green influencer di Green Style 2019, Camilla Mendini è una fashion designer e attivista ambientale, che si occupa della promozione di contenuti di moda e di beutycare in ottica sostenibile. Attiva su Instagram, Youtube e con un blog, conta oggi una community da oltre 50mila followers.

Lisa Casali

La top influencer della categoria “cibo sostenibile” è invece Lisa Casali. Scienziata ambientale, autrice di sei libri sulla cucina di recupero, attivista per l’ambiente e testimonial Wwf, sul suo blog "Ecocucina" e sulla pagina Instagram (@ecocucina) racconta come ridurre l’impatto ambientale a partire dal cibo.

Giorgia Pagliuca

Giorgia Pagliuca, @ggalaska sulla rete, premiata tra le top green influencer nel 2019 da Green Style, si definisce “dispensatrice di consigli non richiesti”. In un blog, sul suo profilo Instagram e in parte anche su Tik Tok divulga contenuti che affrontano il tema della sostenibilità a tutto tondo, dall’alimentazione passando alla cura della persona. Nei suoi feed, si legge sul Sole 24 Ore, hanno recentemente trovato spazio alcuni brand in linea con la mission, come NovaCoop, Womsh, marchio di scarpe sostenibili e riciclabili, e Ursini, produttore abruzzese di olio.

Teresa Agovino

Ingegnere ambientale e consulente di turismo sostenibile, Teresa Agovino cerca attraverso il suo profilo Instagram @teresa_agovino di sensibilizzare verso la cura e l'attenzione della natura. Per lei il turismo sostenibile è un “turismo rispettoso in punta di piedi”. Tutti i suoi viaggi sono guidati infatti dall’ecosostenibilità e dal "minor impatto ambientale possibile".