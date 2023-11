I tesori naturali della Basilicata: i parchi da scoprire

Regione Basilicata, in viaggio tra natura e storia: i parchi naturali imperdibili

In Basilicata, il 20% del territorio è costituito da parchi e riserve naturali. Aree verdi e siti archeologici arricchiscono la biodiversità della Regione, che si distingue per essere una delle più affascinanti d'Italia. I parchi naturali, incastonati tra la costa tirrenica e quella ionica, offrono uno spaccato inedito sulla storia e la crescita della Basilicata, aiutando i viaggiatori nel processo di scoperta del territorio. Dal Parco Nazionale del Pollino alla Murgia Materana, cinque sono i parchi naturali che vale la pena visitare e osservare da vicino: adatti ad ogni tipo di visitatore, dai principianti agli esperti, sono parchi che sanno come catturare l'attenzione degli amanti della natura.

Parco Nazionale del Pollino

Uno dei parchi naturali più celebri della Basilicata è il Parco Nazionale del Pollino, un luogo unico che si estende tra questa regione e la vicina Calabria. Caratterizzato da maestosi rilievi montuosi, il Pollino è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell'escursionismo, con una vasta rete di sentieri che attraversano boschi di faggi, querce e paesaggi rocciosi. Specie animali affascinanti come l'aquila reale e il gipeto si muovono tra gli angoli del parco, che amplia e completa la sua offerta di intrattenimento con l'aggiunta di luoghi sportivi, gastronomici e culturali, come l'area dedicata all’antica comunità autoctona di lingua albanese.

Parco del Vulture

Il Parco del Vulture è un parco naturale che offre un'importante varietà paesaggistica, caratterizzata da profonde distese di boschi, vallate e suggestivi vigneti. Questa affascinante area protetta abbraccia il territorio del Monte Vulture, un vulcano spento che domina l'orizzonte circostante e fa da cornice alla rete di sentieri creati apposta per gli appassionati di trekking e escursionismo. Una ricca biodiversità caratterizza l'intero parco, che ospita specie animali e vegetali rare in arrivo da tutta Italia. Inoltre, è possibile trovare all'interno dell'area importanti siti archeologici e storici, tra cui abbazie, castelli e testimonianze dell'antica civiltà.

Parco Regionale di Gallipoli Cognato "Piccole Dolomiti Lucane"

Si aggiunge alla lista dei parchi naturali più caratteristici della Regione Basilicata anche il Parco Regionale di Gallipoli Cognato, anche noto come le "Piccole Dolomiti Lucane"; un parco che offre paesaggi unici in grado di ricordare visivamente le celebri vette dolomitiche, con formazioni rocciose suggestive e fitti boschi di faggio e querce. All'interno di quest'area protetta, le massicce pareti rocciose offrono opportunità imperdibili per gli appassionati dell'arrampicata e dell'esplorazione, mentre i diversi sentieri permettono di immergersi completamente nella natura incontaminata. La presenza di borghi medievali e castelli antichi aggiunge poi un tocco di storia e cultura a questo prezioso paradiso naturale.

Parco Archeologico di Metaponto

Il Parco Archeologico di Metaponto è un sito storico e archeologico situato nel cuore della Regione Basilicata. Il parco, in passato antica colonia della Magna Grecia fondata intorno al VII secolo a.C., si estende su una vasta area e include diversi reperti archeologici di grande importanza, come il tempio di Apollo Licio, il tempio di Hera, l'area sacra con il Tavole Palatine (resti di un tempio dorico) e l'anfiteatro. La visita al parco offre ai viaggiatori l'opportunità di esplorare le rovine di antiche strutture, scoprire i resti delle antiche mura cittadine, ammirare le colonne e le basi dei templi, nonché godere di una vista panoramica che racconta la storia millenaria di Metaponto. Questo luogo storico è un'importante testimonianza dell'influenza della cultura greca nell'Italia antica e attira turisti, appassionati di storia e archeologia da tutto il mondo.

Parco della Murgia Materana

Il Parco della Murgia Materana è un piccolo gioiello naturale della Basilicata, che si estende attorno alla città di Matera, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. La Murgia Materana è rinomata per le sue incredibili grotte, abitate fin dall'antichità e ancora visibili attraverso i numerosi insediamenti rupestri, che testimoniano la presenza dell'uomo sin dalla preistoria. In questo ambiente suggestivo, ricco di flora e fauna tipiche della regione, si trovano anche importanti siti archeologici, come il Parco delle Chiese Rupestri di Matera, che rappresentano una testimonianza unica della storia e della cultura della regione.