L'Onu chiede il taglio delle emissioni, ma Stati e multinazionali fischiettano

Clima, emissioni da record negli ultimi due secoli secondo l'Onu e i 195 esperti dell'IPCC

"L'umanità è in bilico su un sottile strato di ghiaccio, che si sta sciogliendo velocemente". Così ha esordito il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ieri in occasione del lancio dell'ultimo rapporto IPCC.

Questo sesto rapporto IPCC arriva dopo 9 anni dal precedente, presentato per gli accordi di Parigi del 2016 e rileva che il riscaldamento globale è quasi interamente opera delle attività antropiche. La dipendenza dai combustili fossili ha causato negli ultimi 200 anni il più alto tasso di emissioni di gas serra dall’inizio dell’era geologica dell’Antropocene.

Le conseguenze sono ormai sotto gli occhi di tutti. I ghiacciai storici dell’Antartide stanno sciogliendo sempre più velocemente e anche in Italia, ad altitudini relativamente più basse, la fusione è continua e causa tragedie come quella della Marmolada o valanghe imprevedibili come quella di Courmayer, costata la vita a due sciatrici appena due giorni fa. Così l’innalzamento dei mari avanza e causa specie in Paesi del cosiddetto “Sud del mondo” alluvioni e inondazioni di terre spesso in modo irreversibile, come accaduto in Pakistan.

Di pari passo però le precipitazioni insufficienti si ripercuotono sul livello di tutti i corsi d’acqua che risultano quasi in secca già in inverno e fanno presagire una crisi idrica sempre più anticipata con l’arrivo della stagione calda.