La metà degli alberi nel mondo rischia di estinguersi, colpa dell'agricoltura

Stando al rapporto State of the World's Trees metà degli alberi nel mondo rischia di estinguersi. La minaccia più grave arriva da agricoltura e allevamenti

Il peggior nemico di boschi e foreste non sarebbero tanto i cambiamenti climatici quanto l'agricoltura. La conferma arriva dal rapporto State of the World's Trees, che afferma come tra un terzo e la metà delle specie di alberi selvatici nel mondo rischia l'estinzione. Lo studio è durato 5 anni e ha messo in luce che 17.159 specie arboree, pari al 29,9% del totale, sono minacciate, il doppo rispetto a mammiferi, uccelli, anfibi e rettili sommati. La foresta Amazzonica detiene il record di specie a rischio (1.788) e in particolare mogano dalle grandi foglie, palissandro ed eugenia. La Cina, sesta nazione al mondo per biodiversià, ne conta invece 890.

La causa principale della deforestazione sono l'agricoltura (29%) e gli allevamenti di bestiame (14%). Altre minacce per gli alberi sono la costruzione di abitazioni o progetti di sviluppo commerciale (13%), incendi e l'estrazione di minerali. Il cambiamento climatico inaspettatamente ha un impatto ridotto sulla salute delle foreste (4%).

"Gli alberi sono essenziali. E' come una torre Jenga. Tira fuori quello sbagliato e l'ecosistema cade a pezzi. - ha affermato Malin Rivers, autore principale dello studio e responsabile delle priorità di conservazione presso il Botanic Gardens Conservation International (BGCI) - Quando guardo questi numeri, sento che dobbiamo agire ora".