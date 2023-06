Latte e vodka trasformati in benzina per auto: l'incredibile scoperta

Latte e vodka trasformati in biocarburante per auto: l'idea made in Usa

Latte e vodka si fondono, ma non per la creazione di una bibita, bensì per un'innovazione tecnologica a basso impatto ambientale. Grazie all’idea di due aziende americane - la Dairy Distillery, con sede in Canada, e la Michigan Milk Producers Association (MMPA) in Usa - si è arrivati a trasformare un sottoprodotto della produzione lattiero casearia, ossia il permeato di latte, in vodka. Il prodotto finale si chiama "Vodkow", che a sua volta ha fatto da 'ponte' per un'altra importante intuizione: il biocarburante.

Dall’intenzione di creare più valore per i propri membri produttori di latte, la MMPA ha deciso di intraprendere una collaborazione con l'azienda canadese per costruire un impianto industriale in grado di trasformare il suo permeato di latte in 2,2 milioni di galloni (8,3 milioni di litri) di etanolo per l’uso in auto e camion. In altre parole, il permeato sarà trasformato in etanolo - 8,3 milioni di litri, secondo le stime delle due aziende - che, una volta miscelato con la benzina, può compensare 14.500 tonnellate di carbonio all’anno, riducendo l’impronta di carbonio del latte lavorato del 5%.

"Ci sono delle riserve immense di questa roba" ha commentato il fondatore della Dairy Distillery, Omid McDonald, in riferimento al permeato di latte. "E non possiamo certo trasformarla tutta in vodka. Così ci siamo guardati intorno e abbiamo iniziato a pensare ai biocarburanti. L'utilizzo di un sottoprodotto del latte per ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti lattiero-caseari è un’innovazione che darà un contributo significativo all’obiettivo di emissioni nette zero di carbonio di MMPA".