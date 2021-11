Londra, "Nel mio menù solo piatti vegani". Chef 3 stelle Michelin licenziato

Londra, chef 3 stelle Michelin licenziato. "Io cucino solo vegano"

Clamoroso licenziamento in un hotel extra lusso di Londra, salta lo chef 3 stelle Michelin. Il motivo: voleva cucinare solo piatti vegani. La direzione del prestigioso Claridge di Mayfair - si legge sul Messaggero - si è opposta e ha messo alla porta uno dei più famosi cuochi al mondo, Daniel Humm. Tutto messo nero su bianco in un comunicato congiunto. "L'hotel e lo chef prendono strade diverse". Humm, che ha espresso l'esigenza di trasformare l'intero menù facendolo diventare vegano, ha parlato di una decisione sulla quale non poteva accettare alcun compromesso. E, allo stesso modo, l'albergo si è detto intenzionato a continuare a servire aragoste, caviale e foie gras ai suoi ospiti che sono disposti a pagare anche 125 sterline per una cena di quattro portate.

Daniel Humm spiega le sue ragioni. "Il futuro per me è a base vegetale». E così quando al termine del lockdown lo scorso giugno ha riaperto il suo ristorante a New York, l'Eleven Madison Park, lo ha fatto - prosegue il Messaggero - con un menù interamente rinnovato, senza carne né pesce, diventando il primo con tre stelle Michelin a fare una scelta così drastica: «Dopo tutto quello che è accaduto in questo ultimo anno non potevamo riaprire lo stesso identico ristorante aveva spiegato in un comunicato in quell'occasione - Abbiamo deciso di servire un menù in cui non useremo alcun prodotto animale. Una scelta di natura etica perché "l'attuale sistema alimentare non è semplicemente sostenibile".

