Mfw, Diesel svela la capsule collection green Upcycling for 55Dsl

Mfw 2020. DIESEL ha annunciato DIESEL UPCYCLING FOR, una nuova serie di collezioni che risponde al bisogno di pratiche piú rispettose dell'ambiente nel settore della moda.

DIESEL UPCYCLING FOR è la prima importante iniziativa in linea con la strategia For Responsible Living di DIESEL, incentrata sull'impegno per un futuro piú sostenibile, includendo l'uso regolare dell'upcycling nel processo produttivo e l'adattamento ad un mondo in cambiamento. La strategia si basa su quattro pilastri chiave: Be The Alternative (Essere l'Alternativa), Stand For The Planet (Proteggere il Pianeta), Celebrate Individuality (Celebrare l'Individualitá) e Promote Integrity (Promuovere l'Integritá).

L'upcycling e il riciclo creativo consistono nel processo che 'trasforma prodotti giá esistenti, materiale di scarto e proveniente da stock in nuovi prodotti'. Riduce il consumo di materie prime, cosí come abbassa i consumi energetici, l'inquinamento di acqua e aria, e le emissioni di gas serra - praticamente é la creazione di qualcosa di nuovo, usando qualcosa che già abbiamo.

Il brand coinvolgerá diversi stilisti e menti creative per ogni nuova collezione DIESEL UPCYCLING FOR. L'intento è quello di mostrare come l'upcycling possa essere interpretato attraverso la creativitá dei differenti stilisti e di esplorare le infinite possibilità dell'upcycling.

La prima collezione della serie DIESEL UPCYCLING FOR esordisce con un partner del passato: 55DSL. In una reinterpretazione dell'ereditá del passato, l'ispirazione è stata tratta dall'iconico heritage denim di DIESEL per creare un'estetica colorata e sportiva. Capi derivanti da stock, pezzi di archivio e prototipi sono stati rielaborati per creare esemplari in edizione limitata completamente reinventati.

DIESEL UPCYCLING FOR 55DSL si avvale di audaci accenti di colore, trattamenti tye-and-dye, usa tinte minerali, materiali misti e loghi sovrapposti per creare una fresca e luminosa linea estiva di soli 5055 pezzi, con una grande attenzione per il denim, per via dell'heritage di DIESEL.

La trasparenza è fondamentale per questa collezione. E' per questo motivo che ogni pezzo della DIESEL UPCYCLING FOR 55DSL è munito di un QR code che puó essere scansionato, portando l'acquirente ad una pagina web che fornirá dettagli sulla realizzazione del capo, con una sequenza fotografica di tutti i processi utilizzati.

La capsule collection è stata presentata nel corso della Milano Fashion Week. In un formato "fatto ora, acquista ora"; la collezione è stata presentata con una performance live cin cui sarte hanno realizzato pezzi della collezione in diretta davanti al pubblico. La musica è stata un'importante componente dell'esperienza, durante la quale suoni meccanici di upcycling sono stati interpretati dagli artisti, creando nuove sonorità attraverso il riciclo di oggetti.

DIESEL UPCYCLING FOR 55DSL è disponibile su diesel.com, in selezionati flagship stores DIESEL e in una rete di rivenditori selezionati nel mondo.

http://www.diesel.com/dieselupcyclingfor55dsl