Piaggio: nasce un Consorzio con Honda, Ktm e Yamaha per la mobilità elettrica

Mobilità leggera sostenibile: Piaggio, Honda, Yamaha e Ktm si uniscono per formare un Consorzio per le batterie interscambiabili

Piaggio, Honda, Ktm e Yamaha hanno sottoscritto l’accordo ufficiale per la fondazione dello Swappable Batteries Motorcycle Consortium (Sbmc). Lo scopo? Promuovere la diffusione su vasta scala dei veicoli elettrici leggeri come ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli a motore, e incentivare una gestione più sostenibile del ciclo di vita delle batterie in linea con le politiche internazionali sul clima.

I membri fondatori del consorzio ritengono che "lo sviluppo della mobilità elettrica a bassa tensione dipenda in modo fondamentale dalla disponibilità di sistemi di batterie intercambiabili (sistema swappable batteries), progettati sulla base di specifiche comuni".

Il Consorzio punta soprattutto a risolvere le problematiche in relazione al futuro della mobilità elettrica, come l'autonomia, i tempi di ricarica, l'infrastruttura e i costi, con quattro obiettivi principali: lo sviluppo di specifiche tecniche comuni per i sistemi di batterie intercambiabili, la verifica della possibilità di condividere i sistemi di batterie, la definizione e promozione delle specifiche comuni del Consorzio, da proporre come standard agli organismi di standardizzazione europei e internazionali e l'estensione dell'adozione delle specifiche comuni del Consorzio a livello globale”.

"La mobilità urbana sta attraversando un delicato momento di transizione verso l'elettrificazione", sottolinea Michele Colannino, a capo delle strategie e dei prodotti di Piaggio. "Grazie a questo Consorzio, in cui sono rappresentati quattro aziende leader protagoniste del mercato, i motocicli continueranno a ricoprire un ruolo chiave nel contesto urbano".

"Le batterie intercambiabili", continua il top manager, "forniscono una risposta ottimale per l'accelerazione dei tempi di ricarica dei veicoli, offrendo agli utenti un'alternativa estremamente interessante. La mobilità urbana è parte integrante della storia e del Dna di Piaggio, e noi intendiamo mettere tutto il nostro know-how tecnologico e il nostro spirito di innovazione al servizio del Consorzio".