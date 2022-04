Rinnovabili, 90% dei lavori in Italia non è mai partito. Parole senza fatti

Rinnovabili, in Italia i progetti sono solo su carta. Tutto fermo

Le rinnovabili in Italia rappresentano solo progetti ma non c'è nulla di concreto e tangibile. Il 90% dei lavori per la costruzione di impianti eolici e solari in realtà - si legge sul Sole 24 Ore - non è mai neanche partito. La quasi totalità dei nuovi piani, infatti, è rimasta solo su carta. Per raggiungere gli obiettivi minimi del piano nazionale l'Italia dovrebbe costruire impianti rinnovabili per 4700 megawatt l'anno: nel 2021 ne sono stati costruiti solo per 1300, si tratta di meno di un terzo del fabbisogno reale.

Dati - prosegue il Sole - che stridono con l'emergenza energetica che attanaglia l'Europa, innescata da rincari e guerra in Ucraina. E mentre mezza Europa prepara piani per razionare gas e fare il pieno di riserve, l'Italia riduce l'attività nei suoi giacimenti: a febbraio sono stati estratti 260 milioni di metri cubi di gas, -24,8% rispetto a febbraio 2021: e l'import è aumentato del 16,8%.

