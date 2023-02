Si può fare: inaugurata nella laguna veneziana un’oasi multifunzionale

Un sistema di bacini, in grado di invasare fino a 330.000 metri cubi d’acqua, funzionali a contenere le piene del rio Draganziolo (un fiume di risorgiva), alla fitodepurazione delle acque sversanti nella laguna di Venezia (abbattendo fino a 4 tonnellate d’azoto all’anno), a preservare e rigenerare la biodiversità: sono i 43 ettari dell’Oasi di Noale, un’ex cava d’argilla, il cui completamento è stato inaugurato dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive, grazie ad un finanziamento regionale di 2.300.000 euro stanziati attraverso la Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

“E’ la dimostrazione della capacità, che i Consorzi di bonifica hanno di curare le ferite derivanti da uno sfruttamento del suolo troppo spesso irrispettoso dell'ambiente - commenta Francesco Cazzaro, Presidente di ANBI Veneto – Questo ente consortile, ad esempio, ha già realizzato 190 ettari di aree umide, 68 ettari di boschi igrofili, 27 chilometri di fasce tampone, oltre alla riqualificazione ambientale di 53 chilometri di canali.”

“In Italia, a fronte della crisi climatica in atto, la pedissequa applicazione della Direttiva Quadro Acque, pur condivisibile negli obbiettivi, rischia paradossalmente di pregiudicare il delicato ecosistema, di cui siamo gestori – aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – L’Oasi di Noale è una bella dimostrazione della molteplicità di funzioni, che possono essere assolte dai bacini, scrigni di biodiversità e casseforti di una risorsa quantomai preziosa.”

L’Assessore della Regione Veneto con delega alla Legge Speciale per Venezia, Roberto Marcato, lancia infine un appello al Governo: "La Legge Speciale è in attesa di essere rifinanziata dal 2011: servono almeno 200 milioni di euro per tutelare un territorio unico nel mondo."