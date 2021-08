Sostenibilità, Gianni & Origoni diventa partner di PurPle

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni diventa partner di “PurPle - The Science of Why”, il primo competence hub sugli Esg che supporta aziende e istituzioni nell’analisi, misurazione, definizione di strategie di sostenibilità e di reputazione. Il Centro di competenza, nato dall’iniziativa di Community, con BDO Italia, Reputation Manager, Reputation Science e Serviceplan Group, si arricchisce così delle competenze e delle professionalità di uno degli studi legali leader in Italia nel diritto degli affari, confermando lo spirito con il quale è nata PurPle: un’iniziativa aperta, che vuole unire le professionalità di diverse società di primo livello per offrire alle organizzazioni un supporto nell’elaborazione di progetti di sostenibilità a 360°.

L’ingresso in PurPle rappresenta per Gianni & Origoni un nuovo, importante passo nel percorso di sviluppo delle competenze in ambito ESG che ha permesso allo Studio di affermare la propria leadership in questo settore, in ambito legale. Fra i primi Studi in Italia, infatti Gianni & Origoni ha da tempo creato e consolidato un Focus Team ESG, un team multidisciplinare in grado di assistere i propri clienti in ogni necessità connessa, direttamente o indirettamente, con il mondo della sostenibilità, ed in particolare negli ambiti legati a Corporate Governance, M&A e Venture Capital, Welfare, H&S e Lavoro, Ambiente e Energia, Banking&Finance, Capital Markets, Infrastrutture, Tax e Tutela del Consumatore. In particolare, il team ESG di Gianni & Origoni è attualmente impegnato nell’assistenza per organizzazioni e imprese nelle seguenti aree: comprensione e aggiornamento del quadro normativo, consulenza societaria sulla coerenza dell’organizzazione con gli obiettivi ESG, due diligence ESG, revisione contrattuale per il perseguimento degli obiettivi ESG, con un focus sulla supply chain, accesso a bandi su tematiche ambientali ed energetiche, consulenza giuslavoristica per il raggiungimento degli obiettivi ESG.

Auro Palomba, Presidente e fondatore di Community, ha commentato: “Abbiamo deciso di lanciare PurPle con l’obiettivo di unire le forze per accompagnare le aziende verso una nuova frontiera, quella che vede il rispetto dei criteri ESG come imprescindibile per qualsiasi organizzazione che voglia restare sul mercato. Siamo orgogliosi oggi, di poter allargare la nostra offerta grazie alle competenze legali che GOP porterà in PurPle; si tratta infatti di un partner prestigioso che siamo felici di accogliere e che saprà portare un valore aggiunto all’offerta strutturata e strategica di PurPle.”

“Un approccio serio e disciplinato alla sostenibilità richiede sempre di più una forte integrazione di competenze trasversali, in grado assicurare una reale creazione di valore per i clienti”, ha affermato Alessandra Ferroni, Partner di Gianni & Origoni e coordinatrice del Focus Team ESG. “Lo Studio ha avuto modo di sperimentare e consolidare con successo un modello di assistenza multidisciplinare, e siamo lieti di poter integrare la nostra expertise con quella dei partner di PurPle”.