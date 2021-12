Nuovo prestigioso riconoscimento per Industrie Celtex che entra nella classifica delle 100 migliori imprese italiane nel campo della sostenibilità ambientale. Nella giornata del 20 dicembre 2021 è stata insignita di una importante onorificenza: il Sustainability Award.

SUSTAINABILITY AWARD, INDUSTRIE CELTEX TRA LE 100 AZIENDE PIÙ SOSTENIBILI D’ITALIA

Sustainability Award, promosso da Credit Suisse e da Kon Group, è un riconoscimento che rende merito alle società che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio DNA aziendale.

A seguito di un’iniziale selezione di 200 imprese, individuate tramite rigidi criteri di valutazione del rating ESG, emesso da Altis e da Università Cattolica di Milano, ne sono poi state scelte 100 tra le più performanti in Italia.

All’evento era presente tutto l’asse dirigenziale di Industrie Celtex e in particolare i tre soci di maggioranza: Andrea Bernacchi (Presidente e Amministratore Delegato), Alessandro Carrara e Claudio Giacometti. Una classe imprenditoriale capace di dar vita a processi produttivi virtuosi, in linea con i nuovi concetti di sostenibilità ambientale e che ben racconta il talento del settore cartario e toscano in generale.

“La sostenibilità è da sempre un obiettivo di Industrie Celtex, ancor prima che questo argomento diventasse oggetto di studio e sviluppo. Grazie agli importanti investimenti sostenuti nel corso degli anni, come l’installazione di turbine di cogenerazione sui nostri stabilimenti produttivi abbiamo diminuito le emissioni di CO2 in atmosfera dell’80%”, ha dichiarato il Presidente Andrea Bernacchi, che insieme ai due soci proietta Industrie Celtex verso nuovi e importanti traguardi.

--