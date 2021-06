Ue, la neutralità climatica entro il 2050 diventa legge

Dall'Europa arriva l'ultimo via libera sul raggiungimento degli obiettivi climatici: il Consiglio ha adottato in prima lettura la normativa, concludendo così la procedura di adozione dell'atto che fissa nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050. L'adozione fa seguito a un accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo il 21 aprile e all'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento il 24 giugno. "Mi rallegro vivamente di questo ultimo passo per l'adozione della prima normativa dell'Ue sul clima che sancisce nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Raggiungere un accordo sulla normativa europea sul clima è stata una priorità della presidenza portoghese e sono lieto di aver raggiunto questo traguardo", ha commentato il ministro portogherese per l'Ambiente, Joao Pedro Matos Fernandes.

Oltre all'obiettivo della neutralità climatica e all'obiettivo indicativo in base al quale l'Ue dovrà adoperarsi per raggiungere emissioni negative dopo il 2050, la normativa europea sul clima fissa un obiettivo climatico vincolante dell'Unione di una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra, emissioni al netto degli assorbimenti, pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Al fine di garantire che da qui al 2030 siano compiuti sforzi sufficienti per ridurre e prevenire le emissioni, la normativa sul clima introduce un limite di 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente al contributo degli assorbimenti al tale obiettivo. L'Unione punterà anche ad aumentare il pozzo netto di assorbimento del carbonio entro il 2030. Inoltre, la Commissione proporrà un obiettivo climatico intermedio per il 2040, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale effettuato nel quadro dell'accordo di Parigi.

"L'Europa ha la sua prima legge sul clima. I giovani sono scesi in piazza chiedendo all'Ue di agire sul clima e l'Ue ha dato risultati. Questa legge porterà ad alla neuralità climatica dell'Ue entro il 2050", ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio, Charles Michel, commentando l'adozione da parte del Consiglio della legge sul clima.