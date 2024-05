Il Console Generale cinese Kan Liu e il vicegovernatore esecutivo del governo popolare provinciale di Hainan BaTeer a confronto a Milano con una serie di imprenditori italiani per aprire una nuova porta per la cooperazione economica e commerciale bilaterale

Rafforzare i rapporti tra Italia e Cina e aprire una nuova porta per la cooperazione economica e commerciale bilaterale. È stato questo il tema centrale di un incontro tenutosi a Milano alla presenza del Console Generale cinese Kan Liu e del vicegovernatore esecutivo del governo popolare provinciale di Hainan BaTeer che ha coinvolto i principali rappresentanti dei distretti industriali della provincia di Hainan per promuovere lo sviluppo, il sistema industriale e le opportunità di investimento del porto franco di Hainan.

Quest'anno ricorre il 20º anniversario dell'istituzione del partenariato strategico globale tra Cina (il nostro principale partner commerciale in Asia) e Italia (quarto partner commerciale della Cina nell'UE). Questa partnership ha continuato a consolidarsi nel corso degli anni, con l’obiettivo di allargare la collaborazione strategica tra i due paesi.

Su questo tracciato, la Cina ha accelerato lo sviluppo e la promozione del porto franco di Hainan, destinato a diventare un punto di riferimento mondiale. L'Isola di Hainan continua, infatti, a stabilirsi come una delle destinazioni turistiche più ambite della Cina, con un afflusso di visitatori in costante aumento. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il numero di turisti che hanno visitato Hainan nel 2023 ha raggiunto quota 83 milioni, segnando un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Questo boom turistico è attribuito alla combinazione di attrazioni naturali mozzafiato, strutture ricettive di classe mondiale e sforzi continuati per promuovere Hainan come destinazione turistica di primo livello.

L'Isola di Hainan continua anche ad attrarre sempre più investitori con la sua crescita costante e le opportunità senza precedenti. Secondo gli ultimi dati economici, il PIL della provincia di Hainan è cresciuto del 7,5% nel 2023, superando la media nazionale cinese e dimostrando la resilienza e il potenziale della sua economia.

Il porto franco di Hainan è uno dei principali motori di sviluppo economico dell'isola, offrendo incentivi fiscali, facilitazioni doganali e un ambiente commerciale favorevole per gli investitori nazionali e internazionali. Hainan sta infatti investendo in infrastrutture chiave, come trasporti, telecomunicazioni e energia rinnovabile, per sostenere la sua crescita economica e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

L'Italia, da parte sua, è stata un sostenitore del libero scambio. Per promuovere la cooperazione economica e commerciale tra Hainan e l'Italia, e permettere a più imprenditori di trarre beneficio da risultati reciproci e vantaggi condivisi, si è scritto un nuovo capitolo nella cooperazione economica e commerciale bilaterale. La presidente del CCPIT Hainan ha guidato una delegazione di circa 10 persone provenienti dalla provincia di Hainan in visita in Italia dal 7 al 10 maggio. Durante la visita a Roma e Milano, si sono tenuti una serie di incontri, scambi commerciali e attività di incontro. L'obiettivo è stato quello di esplorare opportunità di cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, del design, della costruzione infrastrutturale, dell'industria della bellezza e della moda.

“L'incontro di Milano è un passo significativo nel rafforzare i legami culturali e aprire nuove prospettive di cooperazione economica bilaterale.” Ha dichiarato Eugenio Lanzetta, Founder ELV, tra i principali attori protagonisti del dialogo tra la delegazione cinese e partner culturali italiani.