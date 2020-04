I FATTORI CHE INFLUENZANO LA PSICOTERAPIA

Oltre all'efficacia di un determinato approccio terapeutico, ci sono dei fattori che influenzano l'esito della terapia, sia in senso positivo che negativo.

Ci sono le variabili legate al paziente, le variabili legate al terapeuta e le variabili legate al processo terapeutico (interazione paziente-terapeuta).

Per quanto concerne le variabili legate al paziente, sono fondamentali le aspettative di aiuto del paziente e il grado del suo impegno (commitment).

Le persone che impiegano molte delle loro risorse nel tentativo di raggiungere un buon risultato e che danno la massima importanza a ciò che mettono in gioco durante questo percorso sono destinate ad ottenere migliori risultati di chi invece é poco motivato allo svolgimento della terapia.

Un altro fattore importante é la fiducia che il paziente ripone nel proprio terapeuta.

La predisposizione che un individuo ha di comprendere i problemi psicologici propri ed altrui é un'altra caratteristica in grado di influenzare l'esito della terapia.

Un altro elemento fondamentale al fine del raggiungimento di buoni risultati terapeutici é sicuramente la motivazione che il paziente mostra nei confronti del percorso intrapreso.

L'esito della psicoterapia, oltre che dalle caratteristiche individuali del paziente, é influenzato anche da variabili legate al terapeuta.

Terapeuti che si relazionano con il paziente usando uno stile interattivo, amichevole (friendly) e comunicativo hanno dimostrato di produrre migliori risultati al termine del processo psicoterapico rispetto agli altri.

La capacità di mettere a proprio agio il paziente si é rivelata quindi molto importante ai fini di un esito positivo.

La supervisione ha una forte influenza sulla terapia rivolta dal clinico al suo paziente. Si tratta infatti di un momento di confronto con una persona più esperta che può dare indicazioni utili al fine del trattamento e che può rappresentare un forte stimolo per la propria crescita personale.

La propensione individuale a rivelare aspetti di sé all'altro, chiamata disclosure, può avere effetti positivi sul trattamento.

Nel momento in cui il terapeuta fa riferimento a qualcosa di personale durante le sedute, il paziente può avvertire un senso di sollievo e condivisione, rendendosi conto che certe cose succedono a tutti. Importante però é non superare i limiti, rivelando aspetti troppo intimi della propria vita o parlando dei propri problemi. Il benessere psicologico del terapeuta é un'altra variabile correlata positivamente con l'esito della terapia.

Secondo Frank e Frank (1991), i valori, gli atteggiamenti e le convinzioni del terapeuta incidono molto sull'esito della terapia. Gli autori considerano infatti la psicoterapia come “un processo di persuasione interpersonale”, durante il quale le convinzioni e l'ottimismo del terapeuta sono in grado di infondere speranza nel paziente e di fornire un significato credibile alla sua situazione, scoraggiandone il pessimismo e contrastandone la demoralizzazione.

Frank e Frank (1991) sostengono inoltre che nessun atto terapeutico sia il risultato di un unico ingrediente, ma sia l'esito di un insieme di fattori. Oltre ai fattori specifici di ogni approccio terapeutico, nella psicoterapia sono presenti alcuni fattori, denominati ingredienti non specifici, che sono stati studiati in maniera approfondita.

Questi ingredienti sono: l'attenzione che il terapeuta rivolge al suo paziente, ascoltandolo ed accogliendolo; la disclosure, cioè il rivelare aspetti di sé al paziente; l'arousal, cioè una maggior attivazione emotiva del paziente; l'interpretazione: il terapeuta fornisce al paziente una spiegazione plausibile e accettabile del proprio stato psicopatologico e dell'eziopatogenesi dei propri disturbi; il rituale: ad esempio la frequenza delle sedute (stesso giorno della settimana e stesso orario).

Risulta evidente, quindi, quanto siano importanti questi fattori legati alla personalità sia del paziente che del terapeuta.

Ancora una volta emerge che il fattore di cura più importante sia proprio la relazione stessa che viene a definirsi tra paziente e terapeuta ed il tipo di rapporto instaurato.

La comprensione, l'ascolto incondizionato e privo di giudizio, l'accogliere i pazienti così come sono, l'alleanza terapeutica, sono questi i fattori più importanti che determinano la risoluzione delle problematiche portate in terapia.

