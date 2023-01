Il divertimento italiano conquista il mondo

Intrattenimento, concerti e ristorazione musicale sono chiamati ad una sfida costante. Perché il modo di rilassarsi e divertirsi cambia sempre. Ad esempio, le disco ’tradizionali’ spesso lasciano il passo a locali in cui ogni serata inizia presto, già all’aperitivo. E' il caso di Fam, a Desenzano (BS), un locale ‘completo’. Ad una cucina d’eccellenza, unisce tanta buona musica da ballare in compagnia. Aperto tutto l’anno, in una location che emoziona, punta su party come Colazione da Tiffany ed è anche lo spazio perfetto per godersi un cocktail sofisticato o per ascoltare musica dal vivo con artisti come Maurizio Danesi.

Spostandosi a Bergamo, perfetto per scatenarsi in totale allegria, tra tanti buoni piatti e tanti di tipi di pizza, è poi il Caballo Loco, a Seriate. C’è la musica latina il venerdì, ci sono le band dal vivo (che ripropongono le hit di Liga o di Vasco) e i dj ogni sabato. La formula vincente punta su un intrattenimento eterogeneo, per tutti. Qui vanno in scena anche scatenate sessioni di Zumba, perfetto soprattutto a gennaio ’23 a far bruciare qualche caloria di troppo.

E che succede nel mondo? il format italiano The Beach Luxury Club, creato da Manuel Dallori. Di recente è stato inserito nel prestigioso servizio concierge World Finest Clubs, di cui fanno parte brand di riferimento come Bagatelle o Nikki Beach. Commenta così Dallori: “E’ una gratificazione per chi lavora con noi e per chi, da sempre, ha creduto nelle nostre intuizioni”. Dallori, che è anche Corporate Director di Domina, è da sempre fautore di una forma di lusso accessibile, ossia un tipo di divertimento aperto a tutti coloro che se lo scelgono…

Uno dei simboli italiani nel mondo, oltre a moda, cibo ed al nostro stile di divertimento, è senz’altro la Vespa, guarda caso celebrata anche dai Lunapop di Cesare Cremonini in "50 Special". Epoca Motors, realtà creata dal manager musicale Denys Maiorino a Trezzo d’Adda (MI) dà nuova a questi capolavori di stile e meccanica. La sua è un’officina, o forse qualcosa di più. Un laboratorio di idee, dove il fascino di un mezzo unico come la Vespa si rigenera ogni giorno. “Per ridare nuova vita ad un telaio - è il pensiero di Maiorino - non basta un carrozziere qualsiasi. La sabbiatura e la verniciatura va fatta in un certo modo. Solo così la Vespa torna ad essere bella come quando è uscita dalla Piaggio”. O forse meglio…

Guardando alle eccellenze italiane nel mondo, ecco spuntare anche un marchio in assoluta crescita come Pequod Acoustics. E’ sufficiente anche solo guardare da lontano una cassa di questo brand per rendersi conto del fatto che non sia un prodotto convenzionale. La forma è sinuosa, il colore si fa notare, soprattutto nella tonalità rossa o bianca. Regalano a decine di club e spazi in giro per il mondo un suono pulito, potente e dinamico. Diciamo pure un suono orgogliosamente italiano. Ad esempio, al Velvet di Da Lat, in Vietnam, si ha la sensazione di trovarsi un’astronave spaziale degli anni ’70.

Se cenare in un bel locale mangiando bene rilassa, al divertimento pensano artisti di qualità assoluta. Perché far scatenare durante o subito dopo una buon pasto sembra facile, ma non lo è affatto. Tra i protagonisti in quest’ambito, ecco la Al-B.Band. Un loro concerto, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Per le canzoni e per l'energia che i musicisti regalano. Guidati da Alberto Salaorni, non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. A gennaio, tra gli altri, il 7 gennaio fanno scatenare Piano 54, a Madonna di Campiglio (TN), l’11 sono al Signorvino di Affi (VR), mentre il 27 sono al Floor di Bardolino.

Anche Mitch B., dj producer di livello internazionale che spesso fa ballare la Francia o addirittura Ibiza, a volte si occupa di ‘musicare’ dinner show decisamente scatenati. Tra gli altri, gli accade spesso al White Beach di Cervia (RA), oppure in spazi d’eccellenza in tutta Italia (Umbria, Puglia, Toscana, etc). Il suo segreto è una grande cultura musicale, che spazia tra la house e la musica chill out, senza ovviamente dimenticare le hit del momento. Il suo recente singolo “Loca” lo dimostra.

Un’altra delle tendenze in ambito divertimento, in Italia e nel mondo. è quella di mescolare quest’ultimo col relax: ritagliare del tempo per se stessi rilassa quanto una serata in discoteca, o forse di più. Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, punta in ogni stagione su trattamenti personalizzati, creati da maestri di sauna. E’ una grande struttura, di cui fanno parte diverse piscine ed un buon bar / ristorante. Tra i turisti il pubblico è italiano ma anche internazionale e spesso non mancano eventi tematici come party e appuntamenti speciali rilassanti frequentati da persone di ogni età.