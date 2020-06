Covid, come cambia il mercato del lavoro nell'era digitale e dell'automazione

Il Covid-19 spinge la trasformazione digitale delle imprese e delle professioni. Il lavoro assume nuovi contorni e la sfida delle competenze si sposta sempre più su piani che giocano tra ambienti reali e virtuali. Entro il 2024, secondo le previsioni IDC, il 30% delle più importanti aziende mondiali farà affidamento su un ecosistema virtuale che consentirà loro di funzionare come un'organizzazione senza confini fisici e due terzi dei dipendenti si sposteranno da ruoli e processi statici e da una cultura gerarchica a team dinamici, multidisciplinari e riconfigurabili, centrati su obiettivi e risultati. Senza aspettare troppo, le previsioni parlano di trasformazioni importanti già in corso, che porteranno entro il 2021 un incremento del contributo offerto dai "digital coworker": +35%, molte attività saranno automatizzate e migliorate dalle tecnologie, tra cui soluzioni di AI, robotica, AR/VR e intelligent process automation.

La sfida per le aziende è legata alla trasformazione del proprio business model, chiamato ad abbandonare vecchi schemi e ad adottare soluzioni nuove, flessibili e integrate. Formazione e diversificazione delle competenze diventano, in questo scenario, le nuove necessità per i lavoratori.

Da parte delle aziende cresce la domanda di figure sempre più specializzate. È il caso, ad esempio, dei programmatori di grafica 3D real time, fino a poco fa figure professionali legate a doppio filo al mondo dei videogiochi e, oggi, vicine al mondo dell’industria. Secondo i dati della Commissione Europea, entro il 2020 in UE il valore totale della produzione dell'industria X-Reality dovrebbe raggiungere i 15-34 miliardi di euro e il numero di posti di lavoro diretti e indiretti affermarsi tra i 225mila e i 480mila.

“La pandemia -commenta Antonio Maria Zinno, amministratore delegato del Gruppo Mare- ha impresso una forte accelerazione nell’adozione di tecnologie innovative anche da parte delle pmi. È innegabile, infatti, che fosse già in atto una trasformazione del tessuto imprenditoriale, ma in questi pochi mesi le realtà più competitive hanno fatto un importante salto avanti. La trasformazione digitale del proprio business model ha consentito a startup e realtà produttive di dimensioni più piccole, rispetto ai grandi gruppi industriali, di accrescere i propri livelli di competitività in uno scenario complesso e, senza dubbio, scoraggiante. È stata una prova di maturità importante, che dota le aziende di strumenti fondamentali per la ripartenza”.

Il Gruppo Mare, nato a Pomigliano d’Arco e oggi presente in tutta Italia, sviluppa 18 milioni di euro di fatturato consolidato, conta 180 addetti e, grazie soprattutto alle innovazioni sviluppate dalla startup innovativa LinUp, si propone di affiancare le pmi nel percorso verso la trasformazione digitale. Una scelta fatta in anticipo sui tempi. “Prima che si iniziasse a parlare di Industria 4.0, abbiamo capito che la vera sfida era consentire alle realtà più piccole di avvalersi di tecnologie e strumenti che rappresentavano quasi un’esclusiva delle grandi aziende”.

Dall’ottimizzazione delle linee produttive attraverso l’uso di suite in linea con i principi della lean production alla X-Reality. “È la nuova frontiera per la formazione aziendale e non solo”, aggiunge Zinno. “L'esperienza maturata con realtà come Coca Cola e McKinsey ci ha fatto capire che anche per le pmi queste soluzioni possono tradursi in una riduzione dei costi e nell’ottimizzazione dei risultati”.

I numeri relativi alle ricerche di personale confermano che è in atto una trasformazione nel mondo del lavoro. Negli Usa, secondo i dati Epic Games e Burning Glass Technologies, la domanda di grafica 3D, tra ottobre 2017 e lo stesso mese del 2018, è cresciuta del 42% più velocemente rispetto al mercato complessivo. Quella di competenze 3D in tempo reale del 601%.