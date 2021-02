Con la Realtà Aumentata il nuovo trend che rivoluziona il design di interni

Come cambia il mondo dell’Interior Design con le nuove tecnologie? Una rivoluzione che sta cambiando radicalmente il proprio modo di lavorare e approcciarsi ai progetti dei clienti: per un campo che si è sempre distinto per una forte tendenza all’innovazione e al rompere gli schemi, la Realtà Aumentata (Ar) è la giusta tecnologia per correre ai ripari viste le limitazioni degli spostamenti e per fornire a chi vuole acquistare nuovo arredamento una soluzione sicura e altamente ingaggiante.

Soprattutto in un periodo storico come quello attuale, in cui gli e-commerce e la low touch economy stanno prendendo sempre più piede a scapito dei negozi fisici, l’Ar apre nuovi orizzonti ai brand che vogliono mostrare i propri prodotti senza fare muovere i clienti di casa e soprattutto interagire con un target più giovane, come i Millennials e la Gen Z, favorendo così un ricambio generazionale e scongiurando il rischio di ingenti perdite per chi opera nel settore.

Ibisworld.com infatti stima che, a seguito dell’emergenza Covid-19, le entrate dell'industria dell’Interior Design diminuiranno del 12,8% nel 2020, con una diminuzione complessiva annua dell'1,7% nei cinque anni successivi.

Secondo il report di Retailcustomerexperince.com, i rivenditori online di mobili e lifestyle che offrono agli utenti la possibilità di visualizzare i prodotti in Ar ottengono il 21% in più di entrate per ogni visita e un incremento del 13% in termini di dimensioni medie degli ordini; la stessa fonte conferma inoltre che l’engagement delle esperienze in Ar è aumentato di quasi il 20% dall'inizio del 2020, con tassi di conversione che arrivano al 90% per i consumatori che provano esperienze in Realtà Aumentata, rispetto a quelli che non lo fanno.

L’Ar è, infatti, una soluzione innovativa per gli e-commerce, ma perfetta anche per rendere più ingaggianti le proprie campagne marketing sui social media, via newsletter o per dare una marcia in più al marketing offline, rendendo disponibili le esperienze in Ar semplicemente scansionando un QR code su una brochure.

Il caso Nodus Rug: tappeti di lusso in Ar

Un caso studio italiano è quello su cui ha lavorato in questi mesi Aryel, la piattaforma che permette di creare campagne in Realtà Aumentata in modo semplice: in pochi clic e senza competenze informatiche è possibile offrire al proprio pubblico un’esperienza unica e immersiva che permette di vedere, ad esempio, i prodotti di design, come arredi o accessori, inseriti direttamente nell’ambiente desiderato.

Nodus Rug, brand italiano di tappeti di lusso che vanta la collaborazione di alcune tra le migliori firme del design italiano e non solo, ha già integrato Aryel nel proprio marketing mix, portando un’innovazione tangibile ai propri clienti, che potranno navigare in Ar un catalogo di oltre 50 prodotti e posizionarli nell’ambiente circostante, decidendo quale sia il più adatto, prima di acquistarlo.

Finora i dati hanno confermato il successo dell’operazione con oltre 1.500 utenti unici al mese che hanno testato l’esperienza e un tempo medio speso interagendo con l’Ar di 1 minuto e 50 secondi.

“Aryel è una piattaforma di marketing potente, perfetta per avvicinare nuovi potenziali clienti al brand e favorirne il ricambio generazionale, rendendo il prodotto di Nodus Rug ingaggiante e interattivo”, spiega Mattia Salvi, ceo di Aryel.

Quali sono i vantaggi di implementare una simile tecnologia nella industry dell’Interior Design? L’Ar abbatte le barriere spaziali e permette ai potenziali clienti di vedere come un prodotto si integra nell’ambiente domestico o lavorativo senza costi di trasporti o di realizzazione di costosi rendering. Inoltre rende il processo di acquisto più agile, minimizzando il rischio di resi o clienti insoddisfatti.

I vantaggi della Realtà Aumentata per l’interior design e il caso Ikea Place Un altro vantaggio che porta la Realtà Aumentata è quello di ridurre significativamente il gap tra mondo reale e digitale, rendendo più immediata e ingaggiante l’esperienza utente nel momento in cui visualizza il prodotto online o utilizza un configuratore per trovare la combinazione ideale che risponda alle sue esigenze.

Un esempio di questa applicazione è quella che Ikea ha messo a disposizione dei propri clienti già nel 2017 con il lancio della app Ikea Place: grazie a questa applicazione gli utenti potevano inserire i prodotti in catalogo nell’ambiente circostante, giocando con le combinazioni di colori e materiali disponibili fino a trovare la soluzione perfetta per i propri spazi.

Dal punto di vista dell’azienda inoltre, permette di raccogliere preziose informazioni circa le preferenze dei clienti e le loro abitudini, ad esempio i dati demografici o informazioni su che modello di tavolo preferiscono per la sala da pranzo o quale vedono meglio in uno studio.

“In questo modo, le campagne che vengono fatte ad esempio nelle fiere o online, direttamente sull'e-commerce del brand, permettono ai potenziali clienti di avere un’idea concreta di come un determinato prodotto starà in casa, o in qualsiasi ambiente debbano arredare, semplicemente cliccando su un link e attivando la fotocamera del proprio smartphone.” spiega Salvi. “In un mondo come quello dell’Interior Design che si sta riorganizzando dopo la pandemia di Covid-19, la Realtà Aumentata è la risposta ai nuovi bisogni dei consumatori che danno ora priorità sì all’esperienza di shopping, ma anche e soprattutto alla propria sicurezza.”