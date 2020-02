Stampa 3D, Barry Callebaut crea il primo cioccolato personalizzato al mondo

E’ sulla rampa di lancio il primo cioccolato personalizzato al mondo stampato in 3D. Lo realizzerà il gruppo Barry Callebaut, leader mondiale nella produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità, tramite il suo brand globale di decorazioni Mona Lisa.

Mona Lisa è il primo brand a lanciare creazioni di cioccolato personalizzate stampate in 3D su larga scala, realizzate con cioccolato belga. Questa novità rivoluziona il mondo dell’artigianato del cioccolato, in quanto combina la tecnologia produttiva leader nel settore, il design su misura e il know-how di Barry Callebaut nel campo del cioccolato, consentendo agli chef di realizzare creazioni uniche e di riprodurle in modo rapido ed economico, indipendentemente dalla complessità o dalla specificità del design.

Grazie a Mona Lisa 3D Studio, gli chef avranno a disposizione una serie di nuovi e innovativi strumenti creativi. Per l’evento lancio, Mona Lisa ha collaborato con Iordi Roca, uno dei pasticceri più creativi del mondo, consentendogli di dare libero sfogo alla propria creatività con un pezzo esclusivo in 3D realizzato in cioccolato. La sua ultima creazione, “Flor de Cacao”, rappresenta una fava di cacao che, a contatto con la salsa di cioccolato calda, si apre come un fiore di cacao.

“Questo nuovo modo di lavorare con il cioccolato sorprenderà i consumatori, poiché permette di realizzareforme in precedenza inimmaginabili e di produrle su larga scala con una precisione impressionante”, spiega Jordi Roca. “Di solito traggo ispirazione da ciò che non posso fare, perché rappresenta una sfida creativa; ma ora Mona Lisa 3D Studio mi consente di portare la mia capacità di lavorare con il cioccolato a un livello superiore. Posso immaginare qualsiasi nuovo tipo di design e vederlo prendere vita”.