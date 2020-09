Fintech Masterclass, su DeRev la campagna per i talenti della tecnofinanza

La ripresa del Paese passa oggi anche per l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi, in primis quelli finanziari. Per questo Fintech District -l’ecosistema di riferimento per il fintech in Italia- insieme a ItaliaFintech -Associazione italiana che raggruppa gli operatori del Fintech nel Paese- continuano a farsi promotori di iniziative volte alla diffusione e alla valorizzazione della cultura fintech su tutto il territorio nazionale.

È da oggi disponibile la Fintech Masterclass che ha l’obiettivo di formare i partecipanti nel cogliere le opportunità date dalle soluzioni fintech. Un apprendimento che passa dalla conoscenza dei trend del settore e da tutti i suoi aspetti tecnologi e regolamentari, nonché dallo studio delle best practice. Un percorso di 20 ore in e-learning che vede il contributo di oltre trenta professionisti. È previsto un test finale per l’ottenimento di un certificato di completamento.

Il corso è una delle iniziative di Fintech District Academy, il primo progetto formativo in Italia sul tema fintech. Con l’obiettivo di rendere il corso accessibile a più persone possibili, Fintech District ha lanciato su DeRev, piattaforma dicrowdfunding per finanziare progetti creativi e innovativi rivolti alla comunità di cui è ceo Roberto Esposito (nella foto), la campagna Empower Fintech Knowledge per frequentare il corso a un prezzo ridotto. Contestualmente, Fintech District offrirà un massimo di 20 accessi gratuiti a talenti meritevoli. Per partecipare alla selezione per gli accessi gratuiti, è sufficiente inviare il proprio curriculum a education@fintechdistrict.com allegando il proprio curriculum comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali e inserendo in oggetto “Talento-Reward Crowdfunding”.

Il corso è dedicato a dirigenti, imprenditori e giovani professionisti e si articola in sei moduli:

“Discover Fintech”: analizza e approfondisce il fenomeno fintech e i trend in atto;

“Regulation & Technology”: identifica e comprende sia l’attuale quadro normativo sia le tecnologie utilizzate maggiormente nei financial services;

“The fintech taxonomy”: enuncia come i singoli verticali del fintech operano con un focus sui loro business model;

“Open innovation: Collaborating with the Fintechs”: descrive i processi e le opportunità che vi sono tramite le collaborazioni nell’ecosistema finanziario;

“The most promising startups”: descrive i trend di mercato e lascia spazio alle startups fintech più attive e promettenti sul mercato, di raccontarsi tramite i loro c-levels;

“Wrapping up”: conclusione comprensiva del video di ItaliaFintech, inerente la situazione attuale e le future sfide del settore, insieme al test finale di conclusione del corso.