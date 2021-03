Innovaway e VTEX siglano partnership per la digitalizzazione delle imprese

Offrire nuove opportunità alle aziende che intendono accelerare il processo di digitalizzazione garantendo ai consumatori una customer experience omnicanale eccellente e sempre più personalizzata. Nasce con questo obiettivo la partnership tra VTEX, nominata da Gartner “Società Visionaria” e riconosciuta da IDC sia come “Leader” sia come la piattaforma di commercio globale in più rapida crescita, e Innovaway, realtà che opera in un contesto globale con progetti e servizi di trasformazione digitale.

L'accordo nasce in uno scenario in cui il Covid-19 ha spinto gli acquisti sulle piattaforme on line e nel quale il settore del retail deve affrontare nuove sfide per poter rimanere l'opzione preferita dai clienti, non solo nel presente ma anche nel futuro.Il Gruppo Innovaway, con più di 1100 dipendenti, un fatturato aggregato di 50 milioni, attivo in sette sedi, offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà internazionali nel settore del retail e luxury, oltre che dell'industria, dei servizi, del finance, dei trasporti e del settore pubblico.Attraverso la sua Market Unit dedicata al Retail & Luxury Innovaway eroga servizi in 27 lingue diverse, 24 ore su 24 e 7 giorni su sette.

L'azienda ha i suoi quartieri generali a Napoli e Milano e sedi a Torino, Roma, Bari, Catanzaro e in Albania a Tirana. "La partnership con VTEX -afferma Antonio Burinato, dg di Innovaway- rientra nella strategia di sviluppo dell'offerta della market unit Retail & Luxury. Vogliamo essere al fianco dei clienti nel loro processo di digital transformation attraverso soluzioni per una Customer Experience sempre più omnichannel e personalizzata. La leadership di VTEX a livello globale nel campo del commercio on line si integra sinergicamente con la consolidata esperienza verticale di Innovaway per il mercato Retail & Luxury".

“Questa partnership -afferma a sua volta Antonio Giacomini, ceo di Innovaway (nella foto)- amplierà la gamma di possibilità offerte ai clienti del mercato italiano e del Nord Europa, area nella quale Innovaway opera già da anni con importanti investimenti commerciali in Olanda, Belgio e Lussemburgo con una BU dedicata allo sviluppo internazionale. VTEX fornisce la solidità e lo spessore di una piattaforma di gestione dell’ecommerce e dell’omnicanalità in tutte le sue sfaccettature, e Innovaway aggiunge la capacità di assistere i clienti sia in ottica B2C che B2B con soluzioni personalizzate e specializzate per il Retail & Luxury".

“Siamo estremamente orgogliosi -dichiara Daniela Jurado, general manager di VTEX per l’Europa Occidentale- di dare il benvenuto ad Innovaway nel nostro ecosistema. Avere un partner come Innovaway ci offre la possibilità di erogare servizi Ict in ambiti complessi e in diversi paesi garantendo il medesimo standard di qualità. Quando si accelera verso un'esperienza sempre più omnicanale, l’integrazione fluida tra canali online e offline diventa fondamentale per soddisfare le esigenze dei clienti mantenendo un elevato livello qualitativo e Innovaway, con la sua ampia esperienza nel mondo fisico e online, ci porterà il vero valore aggiunto”.