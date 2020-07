Kl-House, ecco un nuovo modo di abitare tra spazi verdi e specchi d'acqua

Una via di mezzo tra la small-house e la tenda tradizionale, dalla Campania arriva una nuova forma di accoglienza turistica dalle potenzialità sorprendenti, in linea con lo sviluppo dell’architettura sostenibile. Si chiama Kl-House ed il progetto è già in fase di installazione a Castel Volturno (Caserta). La sua caratteristica è quella di offrire basso impatto ambientale, benessere ed alto comfort per chi ovunque vi abiterà.

A causa degli ultimi avvenimenti internazionali, come la pandemia per Covid 19 o il degrado della terra per lo sfruttamento incondizionato, la società sembra essere pronta a scelte sempre più sostenibili in architettura. La ricerca, infatti ha radici lontane, frutto di evoluzione e sperimentazione, come per Eoss Architettura, degli architetti Beniamino di Fusco e Maria De Rosa, che dopo anni di lavoro al progetto innovativo KL-House, oggi comprensibile al pubblico e avvenieristico, ha superato il concetto di micro house e le tende, ormai utilizzate in tutto il mondo per arredare parchi dedicati all’accoglienza turistica come glamping o resort naturalistici, perlopiù realizzate con materiali rigidi, come legno o alluminio, progettate e installate anche dalla stessa Eoss Architettra, come nella zona dei laghi di Castel Volturno, e ribattezzati Laghi Nabi.

Storico peraltro, che determina la novità di Eoss Architettura, rappresentata dalla avveniristica KL- House, una struttura galleggiante su piattaforma, senza fondamenta, ne elementi stanziali, che va a porsi a metà tra la small house e la tenda tradizionale indiana o berbera (Tipì o Iurta), una abitazione minima, che si ispira alle lanterne galleggianti Khom Loy, per vivere appieno la natura, come parte di essa. La forma è armonica e i materiali sostenibili, o perlopiù frutto di alta tecnologia al servizio del riciclo per trasformare la materia prima in grande opportunità. Un rifugio ideale, per godersi il verde, galleggiare su un lago, come una casa- barca, ancorati ad una passerella, con la struttura luminescente esternamente, fornita all’interno di tutti i comfort, come un futon per dormire nella zona notte, ed un bagno spazioso e funzionale sempre all’interno dell’abitazione, oltre alla piacevole terrazza all’esterno. Un design esclusivo caratterizza KL- House, come luogo di condivisione e relax di grande versatilità e dal forte impatto estetico.