"Pronto, qui è il Pascale", al numero verde 11mila chiamate in appena due mesi

Nato in piena Fase1 dell’emergenza Coronavirus per supportare i pazienti da remoto e rendere quindi ancora più efficienti i sistemi di prenotazione, l’organizzazione delle visite mediche e la richiesta di informazioni, il numero Verde 800180718 del Pascale in due mesi ha toccato quota 11mila telefonate e dalla prossima settimana raddoppia estendendosi anche all’Ascalesi.

Affidato lo scorso aprile ad Innovaway, una delle principali realtà europee specializzata anche nella Sanità Digitale, il servizio ha messo in campo un team di dieci persone dedicate che in due mesi hanno risposto a undici mila chiamate, 5mila richieste di informazioni e 6mila per prenotazioni di visite. Il Gruppo Innovaway, con oltre mille dipendenti tra Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari e Tirana opera nel settore Ict e offre soluzioni personalizzate in differenti settori, quali finance, retail e luxury , public sector.

Un’iniziativa che per Innovaway non è isolata. Da diversi mesi il team è impegnato, infatti, in un importante progetto di innovazione e trasformazione digitale della sanità regionale della Campania che sta iniziando a produrre i primi risultati tangibili, come questo del Pascale.