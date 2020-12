Protom sul gradino più alto per l'innovazione e la capacità imprenditoriale

Doppio riconoscimento per Protom. L’azienda napoletana è vincitrice della XI Edizione del “Premio Imprese per Innovazione” ed è sul podio più alto anche del “Premio dei Premi”.

L’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti, soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica è stata premiata per la sua capacità aziendale di gestire l'innovazione.

Il Premio “Imprese per Innovazione” è promosso da Confindustria e realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di Bnp Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico di Apqi.

Protom è risultata vincitrice di questa XI edizione per la categoria Prize. Il Premio “Imprese per Innovazione” è inoltre riconosciuto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Premio dei Premi", istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri su mandato del Presidente della Repubblica.

Per la categoria “Industria e Servizi”, il premio viene riconosciuto a nove imprese vincitrici: le prime tre aziende nella categoria Grandi imprese e le prime sei nella categoria Piccole medie imprese.

Protom è stata riconosciuta tra le vincitrici anche del Premio dei Premi. La cerimonia di consegna del “Premio dei Premi” si è svolta in collegamento via web e ha visto la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Premio è stato conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria e del terziario (Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PniCube), nonché da grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il “Premio dei Premi” ha l’obiettivo sia di sostenere la capacità d’innovazione del settore imprenditoriale, del mondo universitario, della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario, sia di incentivare gli attori dell’innovazione a proseguire nell’attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento, sensibilizzando, allo stesso tempo, i cittadini ed in particolare i giovani, ai temi della ricerca e dell’innovazione.

“Siamo davvero orgogliosi che venga premiata la nostra capacità di trasferire innovazione in ogni processo ed ogni prodotto che accompagna il nostro percorso di crescita”, ha affermato Fabio de Felice, fondatore di Protom. “Si tratta di un riconoscimento per tutti i miei collaboratori che affrontano sempre le nuove sfide con entusiasmo ed impegno. La nostra capacità di trasformare l’innovazione in opportunità di cambiamento per noi e per i nostri clienti, continuerà ad essere la nostra stella polare”.