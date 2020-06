Inrete spinge su digital marketing e web technology: nasce "Inrete Digital"

Simone Dattoli ( AD e Fondatore di Inrete)



Inrete raddoppia. Nell’anno che ha irreversibilmente messo in evidenza la centralità del digitale in ogni ambito professionale, la società di consulenza di Simone Dattoli punta ancora con più decisione sull’innovazione e porta a compimento un progetto che amplia l’approccio digitale di Inrete a Lobbying, Advocacy e Ceo Branding, con nuovi servizi digital “performance driven” e potenzialità date dalle più evolute tecnologie e strategie web: nasce Inrete Digital.

Inrete Digital è l’agenzia di digital marketing “full service” in grado di gestire tutte le attività necessarie per il design e lo sviluppo di percorsi digitali ad alto valore strategico, creativo e tecnologico; unisce all’ affermata esperienza di Inrete nell’ambito della comunicazione corporate e istituzionale per grandi aziende e multinazionali, la professionalità di un team consolidato di oltre 15 professionisti specializzati in digital strategy, data intelligence, experience design e marketing technology.

L’obiettivo di questo nuovo progetto imprenditoriale è aiutare le aziende a guardare con fiducia al cambiamento, attraverso un miglioramento misurabile e costante delle performance dei loro processi e touchpoint digitali.

Ai servizi di online public relation di Inrete si aggiungono pertanto, con Inrete Digital, attività specifiche in ambito Tecnologia (sviluppo siti web, applicazioni e sistemi di marketing automation), Web Marketing (SEO e posizionamento, campagne di advertising Pay per Clic, ottimizzazione dei tassi di conversione e data Intelligence), Design ( esperienza utente, grafica e multimedia).

La nuova realtà “full service” di cui Simone Dattoli è Presidente, vede nel ruolo di CEO e cofounder Teobaldo Semoli, imprenditore digitale con 10 anni di esperienza nello sviluppo di progetti web, già cofondatore di tre realtà digital, tra cui una startup con una community che oggi raccoglie oltre 2 milioni di utenti. Al suo fianco, Carlo Cazzaniga, per 7 anni Head of web marketing di Inrete e oggi cofondatore e Account Manager di Inrete Digital, responsabile dell'applicazione delle strategie di crescita aziendale, con una spiccata propensione all’innovazione.

“Anticipare i trend e gli orientamenti del mercato di riferimento è sempre stata la nostra principale leva distintiva, e la nascita di Inrete Digital si muove esattamente in questa direzione", sottolinea Simone Dattoli: "L’attività di Public Affairs e Advocacy è sempre più imprescindibilmente legata al digitale e all’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione e creazione di consenso, da qui la scelta di investire su un team di giovani e brillanti talenti che facessero di questa specializzazione un’eccellenza”.

“Dopo diversi anni di esperienza nell’ambito digitale - dichiara Teobaldo Semoli - ho accettato con entusiasmo questa sfida che permette a Inrete - attraverso un approccio orientato a tecnologia, marketing e analisi dati- di portare innovazione in ogni attività, puntando sempre più a un alto livello di performance digitali nelle attività consolidate di Ceo Branding, Social Advocacy e Digital Communication. Sono infatti queste le attività consolidate hanno creato l’eccellenza di Inrete, alle quali si affiancherà lo sviluppo di nuovi servizi chiave, da efficaci campagne di web marketing, alla creazione di App e web design a elevate prestazioni”.

Inrete Digital è strutturata in 5 divisioni (Project management, Sviluppo, Design, Grafica e Multimedia, Web Marketing) oltre a due business unit dedicate: Pharma, guidata da Luca Simonato, già Direttore Generale di Inrete, finalizzata alla creazione di progetti di disease awareness e allo sviluppo di piattaforme e app per il settore healthcare; e ID Performance, dedicata alla crescita e innovazione di Startup e PMI.

Un lavoro che valorizza dati e insights, analizza scenari, servendosi delle migliori tecnologie a disposizione. Un approccio che non è solo Performance oriented, ma anche People oriented: in grado di cogliere, comprendere e valorizzare la parte umana, irrazionale e creativa, che influenza trend e mercati. E arrivare alle Persone.