Guber Banca S.p.A.: l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2023

L’assemblea degli azionisti di Guber Banca S.p.A. ha approvato i risultati del bilancio 2023. Tutti gli indicatori analizzati registrano performance molto positive e confermano il consolidamento dell’evoluzione di Guber e del percorso iniziato sei anni fa con l’ottenimento della licenza bancaria, che ha visto un progressivo avvio di nuove aree di business. Nel 2023 Guber Banca ha visto un innalzamento dell’utile netto, accresciuto a 19,8 milioni di euro dai 17 milioni del 2022, con 11 miliardi di asset under management.

Bilancio Guber Banca: un po' di dati

Il patrimonio netto si è attestato a 119.787.000 di euro rispetto ai 104.285.000 dell’anno precedente. Cresciuto anche il margine di intermediazione a 53,9 milioni di euro, rispetto ai 49 del 2022. Nel corso del 2023 Guber Banca S.p.A. ha ulteriormente migliorato il proprio indice di solidità, registrando un coefficiente CET1 pari al 28,6% (il CET1 medio per le banche cosiddette ‘less significant’ al 31.12.2022 è al 14,2%).

Gender gap, sostenibilità e non solo

Nel 2023 Guber Banca non soltanto ha registrato ottime performance finanziare, ma anche numeri molto significativi nella progressiva riduzione del gender gap nelle posizioni apicali: le donne nei ruoli dirigenziali sono cresciute del 30% (arrivando al 36% del totale dei dirigenti) e la componente femminile nel Consiglio di Amministrazione, guidato dalla Presidente Francesca Bazoli, è del 40% (rispetto alla media europea del 38%). Inoltre, i ruoli delle Funzioni di Controllo sono coperti al 100% da donne. Significativo è stato inoltre l’impegno nella prosecuzione del percorso di sostenibilità, nella ferma convinzione che la loro applicazione sia un fattore essenziale di creazione di valore nel medio-lungo periodo. Sono stati avviati progetti a sostegno della genitorialità e del work-life balance per i dipendenti. Sul versante della sostenibilità energetica, Guber Banca ha confermato, per la sede legale di Brescia, la certificazione di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

In collaborazione con le associazioni del settore, Guber ha consolidato l’impegno annuale in una giornata di pulizia del verde nel territorio in cui opera. Inoltre, è stata acquisita una partecipazione in Homes 4 All Srl, realtà del settore dell’housing sociale, a conferma del sostegno ai progetti nell’ambito dell’emergenza abitativa, in continuità con l’iniziativa “Fondo Salva Casa”. Ed è stato acquistato il ramo di azienda di Reperform, piattaforma online per aste e vendita beni collaterali ai crediti finalizzato anche reimmettere sul mercato beni inutilizzati.

Il commento dell'amministratore delegato

“I risultati del bilancio 2023 -ha dichiarato Francesco Guarneri, amministratore delegato di Guber Banca S.p.A- sono molto soddisfacenti e sono indice di quella sana e prudente gestione che contraddistingue il nostro modo di fare banca orientato al futuro. Questi numeri rappresentano una solida base per il lavoro dei prossimi anni. La nostra strategia di sviluppo ci ha fatto sempre guardare ad un orizzonte temporale di medio periodo, fondamentale nell’orientare le nostre scelte e dare applicazione concreta alla vision di Guber. Da questo punto di vista sono altrettanto significativi i numeri relativi alla gender equality e alle azioni in ambito sostenibilità: due fattori che sono sempre più determinanti per la creazione di valore.”