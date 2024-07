La Nuova MINI Cooper S 5 porte: spazio e divertimento alla guida

La nuova MINI Cooper S 5 porte combina il tipico divertimento di guida del marchio con un'abitabilità migliorata, rendendola una scelta eccellente per chi cerca una vettura versatile, sportiva e pratica.

Questo modello è più lungo di 172 mm rispetto alla versione a tre porte e vanta un passo maggiore di 72 mm, garantendo più spazio per i passeggeri e una maggiore capacità di carico.

Le dimensioni esterne compatte, con sbalzi corti e un raggio di sterzata ridotto a 11,4 metri, fanno della MINI Cooper S 5 porte un'auto perfetta per la guida in città. L'aumento del diametro degli pneumatici a 625 mm conferisce al veicolo una presenza più robusta e migliora sia la dinamica che il comfort di guida. I sedili posteriori ripiegabili 60:40 permettono di espandere il volume del bagagliaio da 275 litri a 925 litri, dimostrando l'efficacia del design MINI: tanto spazio in poco spazio.

Sotto il cofano, la MINI Cooper S 5 porte è equipaggiata con un motore a quattro cilindri da 150 kW/204 CV, che consuma tra 6,3 e 6,8 litri di carburante ogni 100 km e produce emissioni di CO2 tra 141 e 152 g/km secondo il ciclo WLTP. Questo motore potente permette all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 242 km/h. La carreggiata maggiorata e il passo più lungo, insieme a un sistema di sospensioni e smorzamento ben calibrato, assicurano un elevato livello di comfort e una guida vivace.

L'allestimento Favoured Trim della MINI Cooper S 5 porte mette in risalto specifici elementi di design in un vivace colore argento, ampliando l'espressione individuale del veicolo. Il colore Icy Sunshine Blue esprime al meglio il linguaggio formale ridotto del nuovo design MINI. Oltre al tetto multitono, sono disponibili tre colori a contrasto e undici colori di carrozzeria tra cui scegliere, con cerchi aerodinamici che vanno da 16 a 18 pollici, offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione esterna.

All'interno, la MINI Cooper S 5 porte presenta superfici tessili realizzate in poliestere riciclato, grazie a un processo di lavorazione a maglia appositamente sviluppato. L'abitacolo minimalista è caratterizzato da un motivo pied-de-poule bicolore che decora la superficie del quadro strumenti e si estende ai rivestimenti delle portiere. I sedili sportivi in vescin perforato, disponibili nei colori Nightshade Blue e Beige, offrono un comfort eccezionale con cuciture tradizionali.

La nuova MINI Cooper 5 porte integra un display OLED rotondo che permette di gestire tutte le funzioni del veicolo tramite touch o voce. La parte superiore del display mostra le informazioni relative al veicolo, mentre la parte inferiore consente di selezionare le voci di menu Navigazione, Media, Telefono e Clima. Il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop e altre funzioni sono accessibili tramite una caratteristica striscia di interruttori a levetta. La console centrale offre più spazio per riporre gli smartphone, che possono essere caricati tramite ricarica wireless.

La MINI Cooper S 5 porte è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida che semplificano la vita quotidiana. Grazie a 12 sensori a ultrasuoni e a quattro telecamere Surround View, il Parking Assistant Plus identifica con precisione gli spazi di parcheggio e avvia autonomamente i processi di parcheggio in spazi ristretti. La MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone in una chiave digitale, attivando le proiezioni di benvenuto dei fari anteriori e posteriori quando il guidatore si trova a meno di tre metri dall'auto. Le porte si aprono automaticamente quando il guidatore è a meno di un metro e mezzo, rendendo la condivisione dell'auto più semplice e immediata.

La MINI Cooper S 5 porte rappresenta un equilibrio perfetto tra sportività, comfort e innovazione. Con un motore potente, un design accattivante e una serie di tecnologie avanzate, questa vettura offre un'esperienza di guida unica e coinvolgente, ideale per chi cerca un'auto che si adatti perfettamente sia alla vita di città che ai viaggi più lunghi. La versatilità, la qualità e l'attenzione ai dettagli fanno della MINI Cooper S 5 porte una scelta eccellente per chi desidera combinare stile e praticità.