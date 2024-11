Le nuove frontiere della comunicazione

La pandemia ha prodotto diversi cambiamenti all’interno della nostra società e nei comportamenti dei consumatori. Isolamento e restrizioni, allontanamento sociale e paura del contagio, vita domestica obbligatoria e scarsità di risorse disponibili, hanno decretato un severo rallentamento del nostro stile di vita e delle nostre attività. Come conseguenza si è progressivamente andata delineando una nuova normalità che ha reso le persone più consapevoli e responsabili, riportato a stili di vita più semplici e utilitaristici, evidenziato l’importanza del tempo, dello spazio e delle relazioni. In questo contesto, la maggior parte delle aziende sono state colpite, senza però frenare in alcun modo la loro volontà di crescita. La Covid-19, ha coinciso con la perdita e la ridefinizione delle fondamenta su cui si basa gran parte di ciò in cui crediamo e prodotto molti cambiamenti negli stili di vita degli individui, nella società e nel mercato.

“Anche noi non ci siamo fermati”, afferma Paolo Cologna, Co-Founder di Globo Communication, agenzia di comunicazione integrata con base a Milano, specializzata in diversi settori come Moda, Arte, Design, Beauty, Lifestyle.

“Durante la pandemia abbiamo diversificato la attività iniziando a curare le pagine social di alcune realtà aziendali milanesi, attivando in concomitanza il servizio di Influencer Marketing e proseguendo la nostra collaborazione in qualità di location scouter & supervisor degli shooting di Vogue Itala. Come agenzia abbiamo ristrutturato il nostro sito internet, ottimizzato i canali social, attivato partnership strategiche, adoperandoci per acquisire competenze al fine di poter fornire un servizio sempre più completo non solo dal punto di vista delle Pubbliche relazioni, dell’Organizzazione di Eventi e delle Relazioni con i Media, nostro core business, ma in direzione di un approccio che integra sempre di più competenze specificamente legate al settore del web marketing: content marketing, web analytics, social media skills. I nostri clienti richiedono ormai competenze trasversali, ed è per questo che stiamo andando sempre più in direzione di un’offerta di comunicazione integrata, in modo tale da poter, come in una boutique, cucire un abito su misura ad ogni cliente in base ai diversi bisogni”.

Come le nostre vite, le nostre aziende sono state sconvolte da questo evento drammatico ed è perciò che anche le filosofie, le ideologie e i principi fondamentali di marketing devono essere ridefiniti. Globo Communication, è ben consapevole dell’importanza di questi cambiamenti e crede che un metodo per migliorare l'efficienza del marketing communication mix potrebbe essere rappresentato dalla riallocazione del ruolo principale della pubblicità con le relazioni pubbliche.

I clienti sono più istruiti e orientati alla ricerca, meno influenzati dalla pubblicità e si associano a un determinato marchio solo quando la relazione è fondata sulla fiducia. Le relazioni pubbliche svolgono un ruolo importante nel creare la percezione e l'immagine dell'azienda e, attraverso la loro capacità di comunicare e interagire con il pubblico a un livello molto specifico e intimo, forniscono il concetto più desiderato: credibilità e fiducia.

Per ottenere la fiducia, il pubblico deve percepire l'azienda come credibile, aspetto spesso legato a una percezione basata su relazioni a lungo termine e su fonti di informazione affidabili. Sviluppare una strategia in cui gli altri raccontino la storia di successo dell'azienda. Questa, secondo Globo Communication, è la chiave principale per qualificare o riqualificare un brand.

Per trasferire il messaggio al pubblico target, la pratica delle Relazioni Pubbliche è applicata con molti mezzi oltre ai media tradizionali: digital PR, networking, passaparola, eventi. Questi ultimi ricoprono un ruolo primario all’interno della strategia di PR, in quanto in grado di smuovere l’interesse di una pluralità di stakeholders: dai media agli influencer, dalle aziende ai clienti, fino ad arrivare al pubblico più in generale. Essi non hanno eguali in termini di aumento della consapevolezza del marchio.

A proposito di eventi, Arthur O’Neill, Co- Founder di Globo Communication, sostiene “L’evento è la massima espressione della comunicazione! Abbiamo organizzato eventi a 360 gradi per aziende del calibro di Dirk Bikkembergs, Fred Perry, Fazzini, in location maestose, con enormi parterre e installazioni creative mozzafiato. Il digitale ha sicuramente regalato nuove opportunità e creato esperienze uniche e non facilmente organizzabili in presenza, ma possiede enormi limiti quando si tratta di eventi, ad esempio rispetto alla mancanza di vere e proprie opportunità di networking, alla difficoltà da parte dei giornalisti di ritagliarsi uno spazio di approfondimento con i relatori, all’impossibilità di poter vivere tutti quegli elementi che contribuiscono a creare l’atmosfera, come la platea. Non dico di tornare ad una situazione pre-pandemia, ma mi auguro che gli eventi in presenza possano essere affiancati dal digitale, ad esempio tramite una diretta social”.