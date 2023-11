Le Pietre Cavate, boom all’inaugurazione!

Dopo il successo in Abruzzo, la carne alla brace di Caruso è arrivata nel milanese. Molti gli ospiti famosi che si sono recati al ristorante per scoprire i sapori della sua carne prelibata, cotta alla brace davanti al clienti su un'elegante griglia.

A rendere frizzante l’evento è stata la presenza di Fabrizio Corona, insieme ad altri personaggi dello spettacolo.

Il cibo è stato servito come finger food servito in continuazione e con molta attenzione da parte dei camerieri di “Le Pietre Cavate” con piatti raffinati come risotto al tartufo, selezione di tartare e sushi di carne, tortelli di carne, polpette di manzo, mini bao di manzo e prosciutti di qualità.

Una selezione di champagne e vini rosé hanno contribuito a rendere l’atmosfera piacevole e allegra con in sottofondo il sax dal vivo e la splendida voce di una cantante italiana."