I 5 libri da leggere ad ottobre tra castagne e vin brulé

Ottobre è il mese ideale per regalarsi qualche pomeriggio in poltrona con una tazza di cioccolata calda e un buon libro, oppure una serata a base di castagne e vin brulè accompagnati da un ottimo romanzo.

Noi di Affaritaliani.it abbiamo sbirciato tra le recenti uscite editoriali e abbiamo scelto cinque titoli da consigliarvi per questo ottobre appena iniziato. Mettetevi comodi e buona lettura!

1) Fairy Tale di Stephen King (Sperling & Kupfer)

Considerando anche il fatto che ottobre è il mese di Halloween, un thriller/horror di alta qualità non può di certo mancare in questa selezione piuttosto variegata. La scelta su quale titolo suggerire non è stata difficile, perché quando esce un nuovo romanzo del grande Stephen King, maestro incontrastato del genere e ormai vero e proprio mito per molte generazioni di lettori, è quasi doveroso parlarne. Ancor più in questo caso, trattandosi di un’opera molto diversa rispetto a tutte le altre finora da lui pubblicate.

Speciale libri di ottobre 2022 - "Fairy tale" di Stephen King (Sperling & Kupfer)

Fairy Tale è certamente un romanzo che poggia le fondamenta sulle più oscure paure dell’essere umano e gioca con l’introspezione a partire da personaggi inquietanti, ma stavolta l’autore sconfina nel fantasy raccontando una vera e propria favola, come ci suggerisce il titolo stesso, che la casa editrice Sperling & Kupfer ha deciso di lasciare nella versione originale in inglese. Protagonisti di questa grande avventura dalle tinte fosche sono un ragazzo e un vecchio: il primo si porta dietro il peso della morte precoce della madre e dell’alcolismo del padre, il secondo vive con un cane isolato dal resto del mondo. La sua dimora spettrale da film horror si chiama la Casa di Psycho, strizzando l’occhio all’opera di Robert Bloch del 1959, da cui è stato tratto l’omonimo film che tutti conosciamo.

Se la prima parte del romanzo resta nel campo già noto del thriller con alto tasso di adrenalina, tutto cambia quando – dopo la morte dell’anziano Howard – Charlie, il diciassettenne protagonista, si ritrova a scoprire un incredibile segreto: il misterioso capanno vicino alla casa in cui nessuno è mai entrato è in realtà la porta di accesso a una dimensione in cui il Bene e il Male si sfidano apertamente; un universo parallelo dove gli stessi Charlie e Howard finiranno per svolgere la propria parte, divenendo una sorta di eroi. Ecco allora che il classico horror si trasforma in qualcosa di diverso, contaminandosi di atmosfere fantasy e facendo sì che Fairy Tale sia un libro adatto non soltanto agli adulti, ma anche ai giovani lettori.

In questo ultimo lavoro in cui King osa su terreni per lui abbastanza inesplorati, i pilastri della letteratura a cui guarda sono Lovecraft, Poe e al contempo le fiabe dei Fratelli Grimm, con un pizzico di magia romantica tratta dalla migliore tradizione delle favole.