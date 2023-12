5 titoli Lonely Planet per chi ama viaggiare

Quest’anno Lonely Planet ha compiuto 50 anni dopo un’escalation di successi. Ecco cinque titoli che chi ama viaggiare non può non avere in libreria: illustrati e di ampio formato, potrebbero essere anche un ottimo regalo di Natale.

Lonely Planet è ormai diventato il brand per eccellenza nell’ambito dell’editoria di viaggio: non più solo le tradizionali guide dei Paesi, ma anche splendidi volumi da collezione da cui prendere spunto per viaggi di ogni genere, all’insegna di un turismo sempre più consapevole, sostenibile e fuori dalle tradizionali rotte. Nel 2023 i 50 anni sono stati festeggiati con un boom di vendite, l’Ulisse Fest e l’evento Best in Travel, oltre a numerose nuove pubblicazioni, con tanto di restyling di alcune collane. Qui vi suggeriamo cinque titoli che potreste regalare a Natale a chi ama viaggiare oppure tenere per voi, sognando un 2024 ricco di partenze… Scegliete il vostro volume preferito e iniziare a progettare il prossimo viaggio!





1) Il libro delle isole. Un viaggio nelle isole più belle del mondo

Tradotto dall’edizione originale inglese The Islands Book, di cui ha mantenuto anche la meravigliosa copertina colorata e luminosa, Il libro delle isole raccoglie 150 schede dedicate alle isole più belle del mondo, suddivise in base alle aree geografiche: Americhe, Europa, Africa, Asia e Oceania. Le numerose immagini hanno la stessa importanza dei testi, in quanto illustrano al meglio paesaggi e dettagli dei viaggi qui proposti, tanto che ciascuna di esse è corredata da una didascalia; altrettanto rilevanti sono le mappe, ognuna delle quali ci mostra l’isola nella sua interezza per permetterci di orientarci tra i suggerimenti dati. Le schede si completano quindi con una breve introduzione, il focus su una particolarità che spesso rappresenta l’elemento più significativo o curioso della meta in questione, infine cinque cose Da non perdere. Semplice, immediato e visivo, Il libro delle isole può essere sfogliato da pagina 1 a 320 oppure essere utilizzato come enciclopedia per andare direttamente al continente, o all’isola, che suscita il nostro interesse.





Partendo dalla Kodiak Island, situata a largo dell’Alaska Peninsula, e arrivando sino alle Isole Manu’a, tra le più remote e suggestive del Pacifico, questo viaggio intorno al mondo vi porterà alla scoperta di luoghi che avrete già sentito nominare ma forse non avete mai visitato e altri sconosciuti ai più, scovando le destinazioni più sensazionali – a volte rimaste pressoché intatte – nell’intero pianeta. Non sempre raggiungerle è facile, ma l’eccezionalità della meta vale le molte ore di aereo; in alternativa, chi è in cerca di un viaggio meno impegnativo può concentrarsi sulla parte dedicata all’Europa. Di certo questo volume non ha una scadenza, perciò in futuro potrete sempre tornare a immergervi nelle sue pagine quando avrete voglia di partire, di vivere nuove avventure o di scappare in un paradiso lontano. Se alcune di queste isole sono senza dubbio note a tutti e hanno un richiamo speciale per chi voglia divertirsi (Ibiza, Formentera, Sicilia, Isola d’Elba, Mauritius, Lanzarote, Bahamas, Cuba, ecc) ce ne sono tante altre che si adattano invece a un turismo diverso, esperienziale e a contatto con la natura, in territori poco contaminati dalla presenza umana. In questo caso le attrattive sono alquanto diverse, cosicché, preso nella sua complessità, Il libro delle isole è perfetto per ogni tipo di viaggiatore.





Nell’introduzione al grande volume dalla cover azzurra leggiamo in sintesi l’intento che ha spinto Lonely Planet a realizzare una simile meraviglia editoriale: “Se diciamo ‘isola’, che cosa vi viene in mente? Probabilmente palme frondose, spiagge infinite e acque cristalline. E sì, le isole tropicali sono perfette come meta da sogno. Ma nei mari e negli oceani del pianeta ci sono molte altre isole, inusuali e interessanti, tutte da esplorare. Tuffatevi in questo libro per scoprire le 150 più ricche di tesori”. Da qui deduciamo il criterio principale con cui sono state selezionate le isole qui proposte, intendendo con la parola tesori aspetti diversi: i miti e le leggende, le storie da raccontare, le meraviglie della natura, la capacità di rappresentare un luogo di fuga dalla vita quotidiana e altre esperienze imperdibili. A tal proposito, potrete sfogliare l’indice non soltanto sulla base dei contenuti e dei nomi delle isole stesse, ma anche scegliendo alcune tematiche specifiche: l’architettura, l’arte e la cultura indigena, l’avifauna, il cibo e le bevande, gli eventi e le festività, le escursioni, le crociere e le gite in barca, i fari, i musei e le gallerie d’arte, i panorami costieri più strepitosi, le grotte, le foreste, i giardini e gli orti botanici, i mercati, la musica e molto altro ancora.

Ad esempio, ci si può tuffare per uno snorkelling nel mare in cui nuotano gli squali volpe alla Malapascua Island (Filippine) o immergersi nelle acque zaffiro dei tunnel e delle grotte che caratterizzano la candida scogliera di Mílos (Grecia), oppure ci si può addentrare nella foresta più antica del mondo a Tobago, o ancora raggiungere una delle isole più remote della Terra, la Macquarie Island, in Australia, famosa per le sue straordinarie colonie di pinnipedi e per i quattro milioni di pinguini. Si potrà ammirare l’arte di Gaudì andando alla ricerca di tartarughe marine a Bioko, nella Guinea Equatoriale; osservare la particolare danza dei Gombey alle Bermuda; ammirare una delle specie uniche al mondo, gli urocioni, nelle Channel Islands, godendosi la tranquillità del National Park e poi dedicandosi a escursioni o gite in kayak; ritrovarsi al cospetto dei misteriosi Moai nell’Isola di Pasqua. Insomma, un viaggio incredibile alla scoperta di destinazioni che non avreste mai neppure immaginato.

Lo consigliamo a : tutti, dal momento che contiene mete molto diverse tra loro, più o meno lontane. Ovviamente prerequisito fondamentale è amare il mare e le spiagge.