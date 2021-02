Biden, rivelazione-shock: "Covid? La cosa migliore che potesse capitargli"

Sono destinate a creare le prime polemiche della presidenza Biden, le rivelazioni secondo le quali una dei principali consiglieri di Joe Biden, Anita Dunn, avrebbe detto, in una conversazione privata, che "il Covid è la migliore cosa mai capitata" all'allora candidato democratico che avrebbe così sconfitto Donald Trump anche per il fallimento della sua risposta alla pandemia.

Le rivelazioni sono contenute nel libro Lucky: How Joe Biden Barely Won the Presidency (Fortunato: come Joe Biden ha vinto di un soffio la presidenza) dei giornalisti Jonathan Allen e Amie Parnes, che uscirà la prossima settimana negli Stati Uniti. Il Guardian, che ha ottenuto una copia in anticipo, rivela oggi che la battuta sarebbe stata fatta da Dunn, una famosa stratega dem di Washington, a un "alleato" di Biden.

Oltre queste rivelazioni, destinate a mettere in imbarazzo Biden che nei giorni scorsi ha presenziato una cerimonia per ricordare le 500mila vittime della pandemia, il libro contiene altri retroscena della campagna democratica. A cominciare dalla conferma che Barack Obama all'inizio non voleva sostenere Biden, convinto che il 77enne suo amico avrebbe finito per esporsi a un'imbarazzante sconfitta alle primarie. L'ex presidente "sembrava interessato più al giovane ex deputato texano Beto O'Rourke". Ma evidentemente poi Obama, visto l'exploit dell'ex vicepresidente, ha dovuto ricredersi.