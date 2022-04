Caso Open, Renzi: "Dirò le cose come stanno nel mio nuovo libro: Il mostro"

Matteo Renzi, nuovo libro: Il mostro, uscirà a maggio per Piemme

"Il processo sarà importante per i giovani studenti di diritto e i giovani magistrati della scuola di Castelpulci. Quanto a me, credo che sia arrivato il momento di dire le cose come stanno: sono anni che vi sono plurime e reiterate iniziative nei miei confronti. Ho scelto di scrivere un libro di circa 200 pagine, si chiamerà Il mostro e uscirà il 10 maggio. Chi leggerà il libro, dal giorno dopo avrà un'opinione diversa su quello che è successo in Italia in questi anni, non soltanto a Firenze".

Lo ha detto Matteo Renzi a Firenze, parlando con i giornalisti uscendo dall'aula del tribunale di Firenze in cui è iniziata l'udienza preliminare del procedimento sull'inchiesta sulla Fondazione Open, in cui l'ex premier e attuale leader di Italia Viva è imputato per l'accusa di finanziamento illecito ai partiti.

La procura fiorentina ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 indagati, di cui 4 sono società: tra di essi figurano, oltre a Renzi, anche la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, il deputato del Pd Luca Lotti, l'ex presidente della fondazione Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai, che insieme a Renzi, Boschi e Lotti formavano il cosiddetto 'Giglio magico'.