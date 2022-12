Natale 2022, cinque libri da far trovare sotto l’albero e per le feste

Cinque proposte per rendere il Natale davvero speciale: libri da collezione, storie gotiche, horror, biografie, fantasy, narrativa contemporanea e ovviamente atmosfere natalizie.

1) Il grande libro dei gialli di Natale 2 di autori vari (Mondadori Oscar Vault)

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno da Il grande libro dei gialli di Natale, di cui noi di Affaritaliani.it avevamo già parlato, quest’anno la Mondadori Oscar Vault ha deciso di replicare con un secondo drago nei toni del blu, con scheletri, pistole e coltelli in copertina. Una veste che ci fa ben immaginare che cosa troveremo all’interno di questo bel volume da collezione, il quale di fatto si propone come una raccolta di alcuni tra i migliori racconti thriller, horror, gialli, storici, mistery, noir e gotici pubblicati da autori di grande talento.

Il lavoro di ricerca e selezione svolto dal curatore Massimo Scorsone non è stato affatto semplice né scontato; infatti, non vedrete apparire tra queste pagine i classici che tutti conosciamo e abbiamo letto almeno una volta nella vita, ma storie insolite, meno note e proprio per questo interessanti da scoprire. Ottima forma di intrattenimento per un pomeriggio in famiglia, per una lettura ai ragazzi o per un momento di piacere dedicato a sé stessi, Il grande libro dei gialli di Natale 2 vede le firme di Raymond Allen, Margery Allingham, H.C. Bailey, Nicholas Blake, Edgar Wallace, Michael Gilbert, Donald Stuart e molti altri: scrittori di successo, ma non ancora entrati nell’albo dei sempre eterni come Arthur Conan Doyle o Edgar Allan Poe. Ecco perché questo libro non è soltanto piacevole da osservare e da tenere in mano: il suo contenuto è un accrescimento culturale notevole, con racconti che persino gli appassionati del genere non conosceranno.

Pensato come seguito del primo volume uscito nel 2021, può essere tuttavia acquistato e letto indipendentemente dall’altro, dal momento che non c’è una trama continuativa da seguire; non è una serie, quindi, ma solamente un progetto di raccolta di gialli, che al momento vede due volumi all’attivo, entrambi piuttosto ricchi e corposi. In questo caso sono ben 62 i racconti che Massimo Scorsone è riuscito a mettere insieme per comporre una raccolta originale e stimolante. Scrive a tal proposito Cristiana Astori nella prefazione al libro: “In questi nuovi Gialli di Natale ce n’è per tutti i gusti: dal tradizionale whodunit britannico all’hard boiled americano al caper con furti e rapine rocambolesche, dai gialli storici a brevi spy story e a racconti gotici al confine con il soprannaturale”. Dunque un alto tasso di adrenalina, avventura e anche molto divertimento, per una lettura che non deve essere necessariamente cronologica, ma può anche seguire l’istinto e la predilezione del momento.

Fra i tanti racconti brillanti e spaventosi che potremmo menzionare, citiamo qui lo scritto di John Bingham, romanziere britannico vissuto nel Novecento che forse non tutti ricorderanno, ma che ebbe una vita talmente fuori dall’ordinario – fu persino agente dell’MI5 – da ispirare il personaggio di Smiley forgiato da le Carré. Tra le sue opere, la più celebre fu senza dubbio Frammenti di pietra, da cui venne tratto l’omonimo film, mentre in questa raccolta è stato inserito il suo racconto Crimine a Lark Cottage, di chiara matrice giallistica con risvolti psicologici. Non mancano ovviamente le storie che hanno a che fare con il Natale: una su tutte La mattina del giorno di Natale di Cyril Hare; e non mancano neppure le trame sviluppate attorno al tema dei giochi, altri grandi protagonisti delle feste natalizie, come Collana di perle della nota autrice giallistica Dorothy Sayers o Chi manovra i fili di E.C.R. Lorac. Insomma, tuffarsi nelle atmosfere magiche, gotiche e inquietanti di questo nuovo drago da collezione sarà un’esperienza indimenticabile.

Lo consigliamo perché : è il regalo di Natale perfetto per chi ama leggere, ha una predilezione per il genere e non disdegna i libri esteticamente belli. Farete un figurone, a prescindere dall’età del lettore; se di certo i ragazzi ameranno questo libro alla follia, non saranno da meno neppure gli adulti.