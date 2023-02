Cinque libri da regalare a San Valentino

Regalare un libro a San Valentino è un grande gesto d’amore, poiché non rappresenta soltanto un dono e la celebrazione di una ricorrenza, ma significa anche prendersi cura della cultura propria e altrui.

Soltanto attraverso la lettura, infatti, è possibile stimolare l’immaginazione, alimentare un pensiero critico, uscire dagli schemi precostituiti e imparare a sognare in grande. Ecco cinque suggerimenti di libri che potrebbero piacere tanto a lui, quanto a lei.

1) Le diecimila porte di January di Alix E. Harrow (Mondadori)

Uscito per la prima volta in libreria a fine 2020 nella collana Oscar Fantastica, in questi due anni Le diecimila porte di January si è affermato come uno dei fantasy storici più apprezzati dalle ragazze, grazie anche alla scelta azzeccata della cover floreale e al passaparola sui social. Se la vostra lei non lo possiede già ed è un’amante delle storie di fantasia, questo è senza dubbio un regalo adatto a un San Valentino romantico da veri sognatori.

"Le diecimila porte di January" di Alix E. Harrow (Mondadori)

Romanzo d’esordio di Alix E. Harrow, autrice ancora giovanissima ma già vincitrice di svariati premi grazie ai suoi racconti, si è imposto da subito come un bestseller internazionale e in Italia è stato pubblicato da Mondadori. La protagonista è January Scaller, che dà il titolo al libro grazie al suo originale nome coincidente con il primo mese dell’anno: a differenza delle sue coetanee, January non riesce mai a sentirsi al posto giusto nel momento giusto. Diversa, la si potrebbe definire, come la strana dimora in cui vive nel Vermont, stipata di tesori tutti da scoprire, manufatti e oggetti rari che suo padre – per conto di un uomo molto facoltoso – va a scovare in giro per il mondo. Tra di essi, sono due gli elementi che cambieranno il corso della vita di January: il primo è una Porta, attraverso cui si accede a infiniti mondi incantati; il secondo è un libricino dove sono raccolte storie meravigliose. Così, quando January deve affrontare un brutto periodo per la scomparsa del padre, dato per disperso, sarà proprio grazie al potere della fantasia, dell’immaginazione e della creatività che riuscirà a trovare un nuovo senso di esistere, capendo a poco a poco quanto sia labile il confine tra finzione e realtà e quanto forse ciò che sta leggendo la riguardi in prima persona.

Un romanzo, dunque, che adoreranno tutte quelle lettrici appassionate di fantasy, ancor più se storico, dal momento che le vicende qui narrate si svolgono all’inizio del Novecento. Entusiaste le recensioni apparse in questi anni sui blog e sui giornali, le quali hanno saputo cogliere l’anima magica e leggiadra di questo bel volume, che ispira un’energia positiva sin dalla cover. Non bisogna però commettere l’errore di ritenerlo un libro superficiale, poiché non lo è affatto: innanzitutto, svolge un ruolo determinante nel corso dell’intera narrazione il cosiddetto meta-testo. I libri ci permettono di parlare di altri libri, più storie si aprono all'interno della storia principale e la protagonista incontra altre protagoniste, in un gioco di matriosche; la fantasia è ovviamente il tema dominante, intesa come capacità di immaginare mondi diversi dal proprio, potente strumento di evasione e mezzo grazie al quale il viaggio diviene reale, anche quando non è fisico. Non mancano le sfumature romantiche – giacché siamo a San Valentino – e un mistero da risolvere attorno alla vera natura delle Porte.

Lo consigliamo perché : è un bellissimo dono per le lettrici che prediligono il genere fantasy, perfetto per celebrare l’amore e il potere di sognare che da sempre è legato ad esso.