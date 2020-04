Coronavirus, come scoprire le migliori storie italiane autopubblicate

La nuova iniziativa per celebrare "le belle storie" di scrittori affermati e in erba

Annunciato da poche ore è in arrivo Amazon Storyteller 2020: un premio letterario dedicato alla scoperta di nuove produzioni letterarie, per autori indipendenti, a partire dal 1° maggio 2020. La giuria incaricata di selezionare il vincitore sarà composta dai giornalisti Alessia Rastelli e Filippo Solibello e dagli autori Giulia Beyman, Riccardo Bruni e Carmelo Abbate. Sarà inoltre presieduta da Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es e da Gaia Migliavacca, Kindle Manager per Amazon.it. Grazie a questa iniziativa, seguendo la decisione della giuria, verrà assegnato il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà un premio in denaro di €3.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing del valore di €20.000 per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore potrebbe essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Tutti gli altri finalisti riceveranno un e-reader Kindle Oasis. Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, afferma: “Ad Amazon crediamo che le belle storie meritino di essere celebrate ed è quello che vogliamo fare con l’iniziativa Amazon Storyteller. Il nostro obiettivo è quello di sostenere sia gli aspiranti autori sia gli scrittori già affermati a pubblicare la loro prima o la loro prossima storia. Questo premio incoraggia le persone ad essere creative e a coltivare la propria passione per la scrittura”. Jose Chapa, direttore della categoria Libri di Amazon EU, dichiara: “Siamo lieti di presentare l’iniziativa in Italia dopo il successo ottenuto in altri Paesi. Stiamo cercando la prossima miglior storia originale in lingua italiana. Autori affermati e in erba possono partecipare con le loro storie e cogliere l’opportunità di promuovere il proprio libro su Amazon.it e sul Kindle Store”.

Regole di partecipazione

Dal 1° maggio al 31 agosto 2020, gli autori avranno la possibilità di inviare una richiesta di adesione all’iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa - saranno disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all'app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire. Il vincitore del premo Amazon Storyteller 2020 sarà annunciato a novembre 2020 e all'interno della pagina web dedicata all’iniziativa il giorno seguente.

Gli esperti della giuria

Alessia Rastelli, giornalista del Corriere della Sera, dove lavora dal 2005, Alessia Rastelli si è laureata alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Caposervizio alla redazione Cultura-la Lettura, è titolare della rubrica Ebook del supplemento culturale, per il quale ha coperto fin dall’inizio la nascita del libro digitale, del self-publishing e i temi legati all’editoria digitale. Di recente ha seguito il progetto della nuova App de la Lettura. Segue come inviata il Salone del libro di Torino e la Buchmesse di Francoforte. Tra i suoi Iavori, la web serie Il rumore della memoria (2013) di cui è stata coautrice, per la regia di Marco Bechis.

Carmelo Abbate, è stato per vent’anni giornalista e inviato di Panorama. Ha realizzato diverse inchieste sul campo, da undercover, nel mondo del caporalato, dello sfruttamento degli immigrati, della malasanità e del Vaticano. Ha scritto 10 libri con la casa editrice Piemme, alcuni dei quali tradotti in diverse lingue, che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo: dalla Cnn alla Bbc e France 2, da Newsweek al Washington Post, fino alla televisione iraniana. È uno dei protagonisti della trasmissione Quarto Grado, su Rete 4. Ha scritto e condotto Il Labirinto, sempre su Rete 4, sui casi di vittime di errori giudiziari. Il suo ultimo libro è Le Storie degli altri, pubblicato da Amazon Publishing. Da qualche anno ha creato il progetto multimediale Storie degli altri, i cui contenuti sono pubblicati ogni giorno su Instagram (carmelo_abbate_), Facebook (@carmeloabbate1971), Twitter (@carmeloabbate), Youtube (Storie degli altri).

Filippo Solibello, conduttore radiofonico, dal 2011 conduce Caterpillar AM, la mattina, su Rai Radio2, mentre negli undici anni precedenti ha condotto la versione pomeridiana dello stesso programma. Nel 2005 ha inventato e lanciato, sempre a Radio2, M'illumino di meno, la campagna sui temi del cambiamento climatico e del risparmio energetico. Molto attivo nella comunità radiofonica europea, nel 2015 ha creato RadioCity Milano, il festival mondiale delle radio.

Giulia Beyman, per più di vent’anni ha lavorato come redattrice, giornalista free-lance e infine come sceneggiatrice per la televisione italiana. Dal 2011 si dedica a tempo pieno alla sua attività preferita, che è quella di scrivere libri. Autrice indipendente top seller nei primi cinque anni di Kindle Store Italia, il suo Prima di dire addio è stato l’ebook più venduto su Amazon.it nel 2014 e ha inaugurato la serie di romanzi con protagonista Nora Cooper, arrivata nel 2020 all’ottavo volume, con La straniera bugiarda. Il suo E niente sia (Amazon Publishing – 2019) segna il debutto investigativo di Emma & Kate, un progetto originale a otto mani, nato dalla collaborazione di Giulia Beyman con Flumeri & Giacometti e Paola Gianinetto.

Riccardo Bruni, scrittore e giornalista. Nato a Orbetello, vive a Siena. Autore di romanzi e racconti, tra giallo e noir, tradotti anche in edizioni straniere. Scrive per Qn e La Nazione, collabora con riviste e altre realtà del web, tra cui Toscanalibri. Nel 2010 con Nessun dolore (editrice effequ) è stato tra i vincitori di IoScrittore. Nel 2016 con La notte delle falene (Amazon Publishing - La nave di Teseo) è stato presentato al Premio Strega da Roberto Ippolito e Giancarlo De Cataldo. I suoi ultimi romanzi sono Una sera di foglie rosse e Di questo e altri mondi, pubblicati da Amazon Publishing.