Covid: oltre il lockdown, la malattia e la morte resta l’amore per la vita

Alimenta è un’antologia di racconti di 16 autori diversi, che trattano temi diversi, con stili diversi ma sono accomunati da un tema: l’amore. L’amore per la vita, che traspare in tutti gli scritti e nella finalità del progetto: la beneficenza. Il volume è edito da Il foglio al costo di 14 euro, e alcuni versamenti sono già stati fatti alle famiglie della parrocchia dello Spirito Santo di Benevento.

“Un filo rosso che rende il tutto coeso e motivato da un intento comune: dare voce all’inespresso, al ricordo, alla speranza, senza la quale non vi può essere futuro neppure nella dimensione individuale.” Ricordo, speranza e futuro sono tre elementi che dominano il nostro quotidiano intrappolato in un lockdown che va ben oltre le restrizioni da Covid e rischia di mettere in gabbia anche la nostra mente, ma, spero, non il nostro cuore. Ecco perché a colpirmi maggiormente è stato il racconto di Lucia Caruso, per la familiarità del tema e la sua triste attualità.

Tutti noi nel corso di questo anno abbiamo dovuto prenderci cura più che mai delle nostre relazioni umane, messe a dura prova dalla malattia, dalla lontananza, dalla solitudine e a volte, purtroppo, dalla morte. Legami che si sono spezzati, indeboliti, rafforzati, trasformati. Nel caso degli anziani, la questione si è fatta ancora più delicata: affetti fragili da preservare più della nostra stessa vita, una lotta continua tra la voglia di stare loro il più vicino possibile e la paura di portare loro il temibile contagio.

Lucia Caruso, nel brano La rosa e il nonno, affronta con delicatezza questo tema, raccontando il legame speciale tra una nipote e suo nonno, in cui si rispecchia una delle più alte forme d’amore tra esseri umani: prendersi cura di chi a suo tempo si è preso cura di noi.

Ecco il racconto di Lucia Caruso, tratto da Alimenta, in esclusiva su affaritaliani.it: