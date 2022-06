Cucinare con Corto Maltese, oltre 100 ricette sulle orme di Hugo Pratt

Cucinare con Corto Maltese: avventure e sapori del personaggio di Pratt che ha ispirato anche Massimo Bottura, autore della prefazione

Cosa fanno insieme Corto Maltese, Hugo Pratt, Massimo Bottura e Giovanni Soldini? Ovviamente navigano, cucinano, scrivono e sognano. Un libro di ricette di cucina per naviganti e sognatori sulle orme dei mitici viaggi del marinaio creato dalla matita di Hugo Pratt. Dal pesce del Mare del Nord, ai profumi mediterranei di Italia, Spagna e Grecia, dai crostacei in salsa creola delle Antille, ai sapori berberi del Nord Africa. E ancora: il branzino alla cantonese, il ceviche peruviano, il tofu del Sud Est Asiatico, lo street food di Buenos Aires passando perfino alle zampe di dromedario e allo spezzatino di caribù.

Carni, pesce, molluschi, crostacei, verdure: per ogni ricetta c’è un viaggio, un piccolo diario di bordo che Corto Maltese ha compilato su uno dei suoi velieri insieme ai bellissimi e indimenticabili acquarelli di Hugo Pratt.

CUCINARE CON HUGO PRATT, IL LIBRO

Massimo Bottura, uno degli chef più celebrati al mondo e grande fan di Corto Maltese, nella sua prefazione scrive: “Per me, essere contemporanei significa riscoprire la tradizione portandola nel futuro, significa iniziare da una tradizione che sta seduta su secoli di storia e poi reinterpretarla con il mio pensiero contemporaneo: in una parola, rinnovare una tradizione significa prendere il meglio di essa e portarla nel futuro. E questo è un altro viaggio, è un altro oceano da attraversare. Non so quanto sarei riuscito a fare il cuoco senza questi viaggi, senza la musica o l’arte, senza mettere insieme la vista con l’udito e il gusto”. Ad accompagnare i piatti, sempre un buon vino - suggerito dal sommelier Antonio Mazzitelli - per rendere il viaggio ancora più prezioso.

Oltre a quelle suggerite da Corto Maltese, il libro si arricchisce delle ricette di otto chef emergenti della scuderia di Bottura in giro per il mondo: Modena, Firenze, Dubai, Los Angeles, Tokyo. Infine, essendo Corto un marinaio che ama andare a vela, non potevano mancare gli otto campioni della vela più conosciuti: Tommaso Chieffi, Dudi Coletti, Matteo Miceli, Andrea Mura, Giancarlo Pedote, Mauro Pelaschier, Giovanni Soldini e Vasco Vascotto hanno contribuito all’edizione di questo libro con una delle ricette che normalmente eseguono in barca nelle loro infinite traversate, nelle lunghe regate o nella tranquillità di una crociera. Perché il loro spirito d’avventura è molto simile a quello di Corto Maltese. Buon vento e buon appetito.

CUCINARE CON HUGO PRATT, L’AUTORE

Michel Pierre è uno storico e scrittore. E’ autore di numerosi libri di storia, in particolare quella riguardante gli imperi coloniali. Dopo aver collaborato con Hugo Pratt in “Corto Maltese, Memorie” e “Donne d’avventura”, era nato tra i due amici il progetto di un libro di ricette aperto a tutti i sapori del mondo.

CUCINARE CON HUGO PRATT, L’EDITORE

Cong è la società che gestisce l’opera artistica di Hugo Pratt. Con questo terzo titolo, dopo “Corto Maltese, Oceano Nero” di Bastien Vives e Martin Quenehen e “Hugo Pratt, da Genova ai mari del Sud”, catalogo della mostra tenutasi a Palazzo Ducale di Genova, Cong continua a presentare e riproporre edizioni attorno all’universo di Corto Maltese e del suo autore