Cultura, accordo tra la Società Dante Alighieri e La Nave di Teseo

I tesserati riceveranno un codice coupon per tutti gli ebook, italiani e internazionali

La nave di Teseo (La nave di Teseo, Baldini+Castoldi, La Tartaruga, Oblomov e Linus) di Elisabetta Sgarbi, garantirà ai soci della Società Dante Alighieri nel mondo due anni di offerte esclusive. I tesserati potranno avvalersi di un codice coupon che dà diritto a uno sconto sul prezzo di copertina di tutti i titoli eBook del catalogo, scegliendo, nel panorama italiano e internazionale.

La Nave di Teseo torna a collaborare con la Sda a sostegno di editori e lettori

“È il momento di leggere ancora di più e di sostenere gli editori. La riapertura delle librerie rappresenta una piccola parte di ciò che possiamo fare a favore del mondo dell’editoria, ma non basta! Non tutti hanno librerie sotto casa e possono rifornirsi di tutti i titoli che vorrebbero. Chi è un divoratore di libri vorrà tornare a essere l’assiduo avventore di quel luogo meraviglioso che è la libreria, ma se il contenimento dei contagi passa dal limitare le uscite, come possiamo garantirci la nostra amata lettura e sentirci al sicuro? Se consideriamo poi la difficile situazione economica mondiale, il nostro potrebbe essere inteso anche come un piccolo gesto di solidarietà verso la nostra comunità di lettori nel mondo”. Così il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi spiega le motivazioni dell’accordo che ha portato la Dante a trovare nel gruppo editoriale La nave di Teseo - con cui ha già collaborato alla realizzazione del libro L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia, di Giulio Ferroni - il partner per un’operazione a favore della lettura del libro italiano nel mondo. “Sono onorata di rinnovare la collaborazione con la Società Dante Alighieri – commenta Elisabetta Sgarbi, direttore del Gruppo - dopo la bellissima edizione de 'L’Italia di Dante' - giunto alla terza edizione in pochi mesi, nonostante la difficile situazione delle librerie - che ha inaugurato le celebrazioni dantesche, questa nuova iniziativa va ancora più in profondità e mette a disposizione un catalogo ampio, in cui i classici convivono con grandi voci della letteratura contemporanea, di narrativa e di saggistica”.