Dan Brown, serie tv streaming Il simbolo perduto: date, orari e foto

Dalla carta allo schermo, un viaggio che le opere di Dan Brown hanno percorso spesso: dopo i grandissimi successi sul grande schermo, da Il Codice da Vinci a Angeli e Demoni e Inferno, è ora il turno di Il simbolo perduto, che dall'8 novembre sarà in onda tutti i lunedì alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW.

Il protagonista è sempre Robert Langdon - l’iconico professore di simbologia religiosa dell’Università di Harvard già interpretato da Tom Hanks negli adattamenti cinematografici precedenti - alle prese con la prima agghiacciante avventura della sua promettente carriera. Servirà tutto il suo talento e il suo sangue freddo nella ricerca dello sfuggente Simbolo Perduto.





Nella serie - composta da 10 episodi, due a settimana ogni lunedì - a interpretare un giovane professor Langdon è Ashley Zukerman (Succession, A Teacher, la trilogia Fear Street), che si trova improvvisamente a dover affrontare enigmi mortali che solo lui può risolvere per salvare Peter Solomon, il suo mentore misteriosamente scomparso.

La CIA, infatti, è sicura che questo rapimento nasconda una cospirazione molto più grande, e lo coinvolge in una task force per ricomporre i pezzi di un puzzle complesso e pericoloso, composto da fatti e enigmi irrisolvibili senza la sua conoscenza della Storia, dei simboli e delle lingue morte.





Ad aiutare Langdon nella corsa contro il tempo alla ricerca di Peter Solomon (interpretato da Eddie Izzard - Hannibal, United States of Tara, Victoria & Abdul): la figlia di quest'ultimo, Katherine (Valorie Curry - The Following, House of Lies); un’agente della CIA che si occupa di sicurezza, Inoue Sato (Sumalee Montano - How To Get Away With Murder, This Is Us, Scandal); un agente della polizia del Campidoglio, Alfonso Nuñez (Rick Gonzalez - Arrow, Legends of Tomorrow, Reaper). Infine, Beau Knapp (Seven Seconds, The Good Lord Bird, American Skin) interpreta Mal'akh, una misteriosa figura che spinge Robert a mettersi alla ricerca di qualcosa che lo aiuterà a scoprire che fine ha fatto Peter.





Dan Brown - Il Simbolo Perduto, la serie

Una serie prodotta da CBS Studios, Imagine Television Studios e Universal Television, divisione di Universal Studio Group ed è distribuita nel mondo da ViacomCBS Global Distribution Group. Dan Dworkin and Jay Beattie sono gli sceneggiatori e produttori esecutivi. Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, John Weber e Frank Siracusa sono produttori esecutivi, insieme a Dan Trachtenberg che ha anche diretto il primo episodio della serie.