Delitti dello Zodiaco, estate da brivido con il giallo milanese

Delitti dello Zodiaco, il nuovo giallo di Fabrizio Carcano ambientato nella Milano degli anni '70

Per un’estate in giallo, all’insegna del brivido, arriva in libreria i Delitti dello Zodiaco edito da Mursia Editore, scritto da Fabrizio Carcano, milanese, 48 anni, giornalista e scrittore seriale giunto al suo 15esimo romanzo ambientato sotto la Madonnina.

Con i Delitti dello Zodiaco il lettore compie un balzo indietro nel tempo, di mezzo secolo, ritrovandosi nella convulsa Milano dell’estate 1971, la Milano che vive ancora il dramma della bomba di Piazza Fontana, della morte di Pinelli, dell’odio politico che sta incubando la nascita del terrorismo armato, dove l’autore riporta sulla scena personaggi reali della cronaca dell’epoca, in una città che sta diventando metropoli dove complottano servizi segreti deviati, Cosa nostra, le ombre degli scandali del Vaticano e dei Banchieri di Dio.

The Zodiac, il serial killer che ha insanguinato la California arriva a Milano

“È un viaggio nel passato della nostra città, in una Milano ancora industriale, con le tute blu e i colletti bianchi, le osterie e le ex case chiuse rimaste aperte come alberghi, con le bische e la cocaina che sta imbiancando la vita notturna”, racconta Carcano, presentando questo giallo poliziesco di taglio classico che in un tessuto di realtà e storia cittadina, inserisce e plasma una trama di pura fantasia: l’arrivo in città di ‘The Zodiac’, il serial killer che ha insanguinato la California tra il 1968 e il 1970 rivendicando almeno 4 duplici omicidi anche se le sue vittime sarebbero addirittura 13.

Un ‘Mostro’ della Baia californiana che nella finzione narrativa nel suo transito a Milano, costellato da omicidi legati ai cimiteri milanesi, si prepara a diventare un altro Mostro, quello di Firenze che colpirà dal 1974 al 1985.

A dargli la caccia nelle notti milanesi è un ostinato commissario della sezione Omicidi, Vittorio Maspero, poliziotto controverso, patito del gioco d’azzardo e amico di criminali che stanno dall’altra parte della barricata, aiutato da un moderno inquisitore, un inviato del Sant’Uffizio, padre Jadran, un cacciatore di anime malvagie.

“Questo libro è nato dalla suggestione, mia personale, maturata dopo aver letto un’inchiesta giornalistica del collega Francesco Amicone sulla possibilità che the Zodiac, il misterioso serial killer che ha insanguinato la costa californiana tra il 1968 e il 70, e il Mostro di Firenze, che ha colpito dal 1974 al 1985, possano essere lo stesso assassino. Senza addentrarmi nei pro e contro questa suggestione mi ha affascinato inducendomi a inventare una trama di pura fantasia dove ‘the Zodiac’ viene descritto appunto come il futuro Mostro di Firenze e catapultato nella Milano dell’estate 1971”, rimarca lo stesso Carcano.

I delitti dello Zodiaco, inserito nella collana Giungla Gialla di Mursia, diretta dallo stesso Carcano, una collana territoriale che racconta le città italiane, è il terzo giallo del dorso milanese Giungla Gialla Milano, focalizzato appunto sul capoluogo lombardo.

“Una città di bellezza, misteri e intrighi, che in questo decennio ho raccontato sia al presente, con i miei romanzi contemporanei con il commissario Bruno Ardigò, sia nel suo passato dei primi anni ‘70, con il filone del commissario Maspero, già protagonista del mio precedente romanzo il Mostro di Milano”, conclude, ricordando il prequel dei Delitti dello Zodiaco, pubblicato nel 2017, il giallo che ha riportato alla luce gli undici omicidi di donne straziate a coltellate da un misterioso assassino ancora oggi mai identificato.

Leggi anche: