Destra e sinistra "riacquistano senso": il libro Domenico De Masi

Destra e sinistra riacquistano senso. Dopo più di trent’anni, un’altra Guerra fredda distanzia l’Occidente dall’Oriente e rende conflittuali i reciproci rapporti.

Intanto, per la prima volta nell’Italia repubblicana, tre partiti di destra hanno vinto le elezioni e tre formazioni di sinistra sono costrette a fare i conti con se stesse, a precisare la loro identità, a formulare un loro modello identitario di società, a progettare una loro strategia. La crescita delle disuguaglianze, la crisi del neoliberismo, il bipolarismo, tutto cospira verso un ritorno al primato della politica sull’economia costringendo entrambi i poli ad assumere contorni più definiti, ad abbandonare il consociativismo e adottare metodi più radicali.

Dunque, destra e sinistra riacquistano senso. E, per esplorare il significato di questo ritorno, sei prestigiosi intellettuali di destra si sono confrontati con sette prestigiosi intellettuali di sinistra esponendo il proprio punto di vista su questa dicotomia e sui concetti più cari alla destra (Dio, Patria, Famiglia) e alla sinistra (Libertà, Uguaglianza, Felicità).

Dal 12 settembre in libreria e in edicola con il Fatto Quotidiano

Domenico De Masi è professore emerito di Sociologia del lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma dove è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Attualmente è direttore della Scuola del Fatto Quotidiano, membro del Comitato scientifico della rivista Sociologia del lavoro e del Comitato etico della Fondazione Veronesi. Ha fondato e diretto la S3-Studium. Società di studi e ricerche in scienze organizzative, la SIT. Società italiana telelavoro e la rivista NEXT. Strumenti per l’innovazione. È autore di numerosi saggi di sociologia urbana, economica, dello sviluppo, del lavoro, dell’organizzazione e dei macro-sistemi. Tra le sue ultime pubblicazioni, Mappa Mundi (2015); Il lavoro nel XXI secolo (2018); Lo Stato necessario. Lavoro e pubblico impiego nell’Italia postindustriale (2020); Smart working. La rivoluzione del lavoro intelligente (2020); La felicità negata (2022).