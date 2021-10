Di Maio, dallo stadio San Paolo alla Farnesina: esce il 1° libro del ministro

Uscirà il 26 ottobre e conterrà tanti retroscena, confidenze e anche qualche sassolino che l'ex leader M5s vuole togliersi dalla scarpa: è Un amore chiamato politica, il primo libro di Luigi di Maio, pubblicato da Mondadori.

A soli 35 anni Luigi Di Maio è oggi uno dei principali protagonisti della politica italiana: è stato il vicepresidente del Consiglio e della Camera più giovane d'Italia, ha guidato tre importanti ministeri e ha contribuito in prima persona alla formazione degli ultimi tre governi italiani, inoltre è stato anche il capo politico del Movimento 5 Stelle nel periodo di maggiore trasformazione.

Il 26 ottobre esce per Edizioni Piemme il suo primo libro, in cui racconta di sé stesso in modo inedito. Il sottotitolo? "La mia storia e tutto quello che ancora non sapete".

Un volume capace di tenere insieme il saggio politico e il racconto autobiografico: i valori di riferimento, i dubbi maturati, le paure più recondite, le vittorie e le sconfitte più eclatanti, la voglia di rivincita di un ragazzo del sud, gli errori che non ripeterebbe.

E poi, i retroscena dei due governi Conte e del governo Draghi, il suo rapporto con Grillo, Casaleggio e Conte; il futuro del Movimento. E ancora: il padre, la madre, gli insegnamenti del professore di liceo che lo ha reso ligio e preparato; le pesanti accuse fatte dai suoi avversari.

Un amore chiamato politica "è il ritratto veritiero e a cuore aperto di un giovane leader, ma anche quello di un uomo alle prese con un mestiere bello e difficile, pieno di insidie, dove il successo si mischia all'invidia e le gelosie alla rivalsa".