Due cofanetti da collezione per chi ama il Giappone

Dopo la serie dedicata alle stagioni e ad alcuni luoghi simbolo del Giappone, la casa editrice L'ippocampo, nota per realizzare libri che sono delle vere e proprie opere d’arte, ha messo in commercio due cofanetti bellissimi, uno sulle tinte del rosa e uno del blu.

Il primo si intitola Gli uccelli ed è una selezione di disegni realizzati dai più grandi maestri giapponesi, che hanno ritratto questi animali in tutta la loro diversità. Il secondo segue lo stesso format, con stampe elaborate in alcuni casi molto conosciute, ma si concentra su L’acqua, giocando con i toni del blu e dell’azzurro.

I cofanetti artistici de L'ippocampo

Tra gli artisti inseriti in questo progetto di editoria da collezione si annoverano nomi celebri, tra cui Keisai, Keibun, Hiroshige, Koson e poi ancora Hokusai, Hiroshige, Utamaro e Kuniyoshi. Entrambi i cofanetti contengono una raccolta di sessanta il primo e settanta il secondo riproduzioni a colori nel caratteristico stile della stampa giapponese, quello che in tutto il mondo ben conosciamo grazie a Hokusai e che nell’Ottocento già aveva affascinato gli Impressionisti francesi. Un inno alla bellezza e alla forza vitale della natura, dal momento che entrambi i soggetti scelti riguardano proprio il mondo naturale.

Gli uccelli sono immortalati con tinte pastello mentre cantano su rami fioriti, in volo, a riposo nel buio della notte, durante acrobazie di gruppo o nell’attimo della caccia, fino alle esplosioni delle code di pavone o ai momenti romantici di una coppia d’inverno. Grande varietà di soggetti, colori, frangenti, sebbene il tema resti sempre quello delle molte specie di volatili sbirciate e riprodotte dall’occhio di artisti giapponesi, che ben ne sanno cogliere non soltanto l’estetismo, ma anche il significato simbolico.



Gli uccelli - L'ippocampo edizioni

L’acqua ci catapulta invece tra le onde increspate di Hokusai, alla presenza di barche alla deriva, tempeste, muri d’acqua alti quanto le montagne in lontananza, mostri marini della tradizione giapponese. Se il volumetto su Gli uccelli è candido, rilassante e trasmette sensazioni di pace, quello su L’acqua vuol ricordare all’essere umano la sua piccolezza nei confronti della natura e quanto questa possa rivelarsi impetuosa, ma soprattutto incontrollabile, nel giro di un attimo. È il tema della precarietà, della dirompente potenza del mare e al tempo stesso della suggestione che esso da sempre esercita sull’uomo, in quanto elemento sconosciuto e al contempo fonte di sussistenza grazie alla presenza di pesci e molluschi.

L'acqua - L'ippocampo edizioni

Entrambi i cofanetti sono corredati da un libretto esplicativo che accompagna le immagini. Al suo interno troviamo in primo luogo la lista delle stampe riprodotte con nome, autore e anno; in più c’è un’introduzione iniziale che spiega sostanzialmente il progetto e colloca il tema scelto all’interno della tradizione giapponese. Per fare un esempio: “Nelle «immagini del mondo fluttuante» l’acqua occupa un posto di primo piano. La ritroviamo in molteplici forme: vortici burrascosi e cavalloni dirompenti, fiumi in tumulto e ruscelli gorgoglianti, cascate vertiginose, violente intemperie, pioggerelle leggere… Ma è soprattutto il mare, onnipresente nell’Arcipelago e così essenziale per l’identità dei suoi abitanti, a venire sublimato in queste stampe”.

Dunque un viaggio non soltanto nella bellezza artistica, non soltanto nel grande universo della natura, ma anche nella storia, nelle tradizioni, nelle leggende, negli usi e costumi del Giappone, terra sempre più amata da noi occidentali, che ne subiamo il fascino intramontabile. Il cofanetto Gli uccelli è a cura di Anne Sefrioui, mentre L’acqua è stato supervisionato da Jocelyn Bouquillard. Due piccole meraviglie editoriali che costituiscono un piacere per la vista, per l’immaginazione ed anche per la nostra libreria.