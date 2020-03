Entro il 2020 gireremo con mascherine e guanti, profezia choc della veggente

Coronavirus, le parole della veggente Sylvia Browne: “Entro il 2020 gireremo con mascherine e guanti per un’epidemia di polmonite grave”

Medium ed autrice prolifica, oggetto di numerose controversie, molti dei suoi libri sono stati dei best seller negli Stati Uniti e sono stati tradotti in varie lingue. È stata ospite fissa nello show televisivo The Montel Williams Show e aveva un proprio spazio nel palinsesto della Hay House Radio.

Sconvolgente profezia contenuta in un libro pubblicato nel 2008

“Entro il 2020 gireremo con mascherine e guanti per via di un’epidemia di polmonite”. Parola della scrittrice, veggente e medium, Sylvia Browne in un libro pubblicato nel 2008, End of a days. A pagina 210 della versione originale in inglese si legge: “Entro il 2020 diventerà prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma a causa di una epidemia di una grave malattia simile alla polmonite, che attaccherà sia i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico assoluto, quasi in maniera più sconcertante della malattia stessa improvvisamente svanirà con la stessa velocità con cui è arrivata, tornerà all’attacco nuovamente dopo dieci anni, e poi scomparirà completamente”.

