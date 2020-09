Esce l'autobiografia di Barack Obama, in 25 lingue. In Italia per Garzanti

Usa, Obama: "Le mie memorie in libreria a novembre dopo le elezioni"

Dopo 'Becoming' di Michelle Obama, è il turno del marito: l'ex presidente Barack Obama ha annunciato l'arrivo nelle librerie del primo volume delle sue memorie, "A Promised Land", a novembre, due settimane dopo le elezioni presidenziali. Il libro verrà diffuso il 17 novembre contemporaneamente in 25 lingue, tra cui l'italiano. In Italia uscirà per Garzanti. "Non c'è sensazione paragonabile a quella di finire un libro e io sono orgoglioso di questo", ha commentato Obama, spiegando di aver tentato di "fornire un resoconto onesto della mia presidenza, delle forze con cui siamo alle prese come nazione e di come possiamo sanare le nostre divisioni e far funzionare la democrazia per tutti".

Usa, Obama: "Ispirazione per i giovani di tutto il mondo per ridisegnarlo in meglio"

Nelle sue memorie degli anni alla Casa Bianca, trovano posto la crisi finanziaria, la sua opinione sul presidente russo Vladimir Putin ma anche il raid che nel 2011 portò all'uccisione di Osama bin Laden. Ma non solo fatti storici e politici: "Ho cercato anche di dare ai lettori una percezione del percorso personale che abbiamo fatto Michelle ed io in quegli anni, con incredibili alti e bassi", nella speranza che sia di "ispirazione per i giovani in tutto il Paese e nel mondo per prendere il testimone, alzare la voce e fare la loro parte nel ridisegnare il mondo in meglio"